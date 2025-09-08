Inicio Recetas Nueces
Dulce turco

Cómo preparar Baklava árabe: la receta de los cuadraditos de nueces y pistachos con 5 ingredientes

Es un postre árabe con nueces y pistachos. Tiene una de las recetas más sencillas y es una opción novedosa para los amantes de los frutos secos

Antonella Prandina
La Baklava es un postre árabe que tiene una receta sencilla. Se hace con nueces

La baklava es una de las recetas tradicionales de la gastronomía árabe para disfrutar en el postre. Consiste en pequeños cuadraditos de masa filo rellenos de una pasta con nueces y pistachos, y barnizados con almíbar. Se destacan por su sabor suave y su textura crocante.

Los turcos han preparado este postre durante siglos. Al principio, la baklava era un dulce elaborado para los sultanes y clases acomodadas. Fue en el siglo XIX cuando se comenzó a preparar en ocasiones especiales, como las fiestas del ramadán. Actualmente, esta receta es la protagonista de las ceremonias nupciales, en las que la familia de la novia debe llevar bandejas para todos los invitados.

Lo cierto es que la baklava es una de las recetas árabes que han sabido conquistar a los paladares argentinos. La versión original se prepara con masa filo, ya que lleva muchas capas. Sin embargo, se puede usar la masa de hojaldre de supermercado.

La baklava es una receta de origen árabe ideal para el postre, especialmente para los amantes de las nueces y el pistacho. Foto: gentileza thesaltycooker.

Lo mismo con los frutos secos: la baklava lleva nueces y pistachos, pero se puede incursionar con almendras o castañas de cajú, por ejemplo.

Recetas: baklava, el postre árabe con nueces

  • 10 láminas de masa filo o 4 tapas de masa de hojaldre
  • 250 gramos de nueces y/o pistachos
  • 50 gramos de azúcar
  • 150 gramos de manteca
  • 1 cucharadita de canela (opcional)

Para el almíbar:

  • 200 mililitros de agua
  • 150 gramos de azúcar
  • 1/2 limón
La baklava se prepara con masa filo porque lleva muchas capas, pero se puede usar masa de hojaldre.

Cómo elaborar la baklava, la receta paso a paso

  1. Primero, pica los frutos secos (nueces y/o pistachos) con ayuda de un mortero (no deben quedar como polvo). Reserva una cucharada de nueces para usarlos al final como decoración.
  2. A continuación, coloca los frutos secos en un bowl y agrega la canela y 50 gramos de azúcar. Mezcla bien.
  3. Mientras tanto, funde la manteca en el microondas o en una olla a fuego suave. Mientras tanto, coloca una primera capa de la masa en una fuente de horno y pinta con la manteca. En este punto puedes repetir el proceso con masa filo o usar dos capas de masa de hojaldre y agregar el relleno directamente.
  4. Agrega el relleno de nueces sobre la masa, presionando ligeramente sobre la base. Puedes colocar otras cinco capas de masa filo o dos masas de hojaldre (con manteca entre las capas y por encima).
  5. Por último, corta en porciones y lleva la baklava al horno precalentado a 180ºC por 30 minutos.

Para el almíbar:

  1. Mientras se cocina la baklava, prepara el almíbar. En una olla, agrega el agua, la ralladura, el jugo de limón y el azúcar. Cocina entre 5 a 6 minutos a fuego fuerte hasta que se disuelva el azúcar.
  2. Retira el postre del horno cuando esté dorado y baña toda la superficie con el almíbar. Decora con los frutos secos que reservaste. Deja enfriar y sirve con café o té, según tus gustos.
La baklava consiste en cuadraditos de nueces y pistachos con masa filo y barnizados con almíbar.

