Cómo preparar Baklava árabe: la receta de los cuadraditos de nueces y pistachos con 5 ingredientes

Los turcos han preparado este postre durante siglos. Al principio, la baklava era un dulce elaborado para los sultanes y clases acomodadas. Fue en el siglo XIX cuando se comenzó a preparar en ocasiones especiales, como las fiestas del ramadán. Actualmente, esta receta es la protagonista de las ceremonias nupciales, en las que la familia de la novia debe llevar bandejas para todos los invitados.

Lo cierto es que la baklava es una de las recetas árabes que han sabido conquistar a los paladares argentinos. La versión original se prepara con masa filo, ya que lleva muchas capas. Sin embargo, se puede usar la masa de hojaldre de supermercado.