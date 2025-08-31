Por qué hay que poner cáscaras de nuez en el fuego del asado y para qué sirve

Además, al ser un material natural, no desprenden químicos tóxicos ni contaminantes como ocurre con otros encendedores artificiales, lo que convierte a este recurso en una alternativa ecológica y segura. En este sentido, sirven para:

Aportar mayor duración del calor, es decir, las brasas se mantienen encendidas por más tiempo, ideales para cortes grandes.

Tienen un sabor especial, pues muchos asadores aseguran que las cáscaras de nuez aportan un leve toque ahumado que realza el gusto de la carne.

Además, son ecológicas y económicas. Si en tu casa comen este fruto seco y tienes a mano, en lugar de desecharlas, se les da un nuevo uso en la cocina.

Algo muy importante es que sustituyen al papel, generan calor más intenso y duradero que el encendido con papel común.

fuego de asado Hacer el asado es todo un ritual, sobre todo la previa, cuando se arma el fuego. Pero ahora que conoces este truco, todo lo que conocías como asador va a cambiar por sus grandes beneficios

Cómo poner en práctica este truco

Poner cáscaras de nuez en el fuego del asado es un truco sencillo, económico y natural que no solo ayuda a lograr mejores brasas, sino que también suma un detalle distintivo al ritual del asado.

Primero vas a juntar y conservar las cáscaras de nuez en un recipiente seco. Si ya las tenías guardadas de antes, mejor. Cuando sea el momento de un asado, debes colocarlas en la base de la leña o el carbón (dependiendo lo que uses) al iniciar el fuego. Por último, deja que se enciendan bien para luego esparcir las brasas en la parrilla y listo. Te saldrá un asado único cambiando la forma de cocinarlo pero sin estropear el resto.