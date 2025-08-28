No tires a la basura la cáscara del ananá nunca más: cómo aprovecharla al máximo

El ananá contiene bromelina, una enzima que posee poderosas propiedades antiinflamatorias y es muy recomendable para personas que sufren lesiones deportivas.

Beneficios para el corazón

Contiene vitamina C, la cual es muy eficaz para tratar las enfermedades cardíacas. Varios estudios realizados en China y Finlandia mostraron que el consumo regular de vitamina C puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria.

Fertilidad

El ananá posee cobre, vitamina C, zinc, ácido fólico y betacaroteno, todos los cuales trabajan juntos para mejorar la fertilidad de un hombre o una mujer.

Propiedades anticancerígenas

Es una fruta rica en bromelina y tiene la capacidad de combatir el cáncer. La piña funciona muy bien junto con la quimioterapia y puede prevenir eficazmente el crecimiento de células cancerosas. También contiene betacaroteno que puede proteger el colon y la próstata del cáncer.

Asma

Está repleta de betacaroteno, la cual se convierte en vitamina A durante el proceso de digestión. Según muchos estudios, el betacaroteno tiene la capacidad de reducir el riesgo de asma.

Ananá piña La cáscara del ananá puede ser usado para crear jugo.

Osteoartritis

Esta fruta posee potentes propiedades antiinflamatorias y se recomienda en el tratamiento de la osteoartritis.

Mejora la visión

La vitamina C presente en el ananá es extremadamente eficaz para proteger la visión. De hecho, el consumo regular de vitamina C puede reducir el riesgo de cataratas.

¿Cómo preparar jugo de ananá?

Ingredientes:

1 l de agua filtrada

1 piña entera con su piel

Un edulcorante para el gusto.

El primer paso es lavar bien la cáscara del ananá, cortarlo en trozos y ponerlos a hervir con un poco de agua (y unas 3 cucharadas de pulpa del ananá). Deja enfriar la mezcla y luego diluye con 1 litro de agua. Al final, puedes agregar un edulcorante para darle sabor. Cuela la mezcla con ayuda de un colador, y listo.