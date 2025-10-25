Cómo lograr Pan pita suave y esponjoso: la receta tradicional y casera que podés preparar en minutos

Preparar pan pita casero es mucho más sencillo de lo que parece. Solo necesitas cinco ingredientes básicos y seguir algunos trucos para lograr que conserve su suavidad sin volverse crocante. Con esta receta podrás obtener un pan tierno, flexible y con el clásico bolsillo interior que lo hace perfecto para rellenar.

Además, puedes hornearlo o cocinarlo en sartén, según prefieras, y guardarlo en el congelador para tener siempre a mano un pan artesanal y sabroso para tus comidas diarias.