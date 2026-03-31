Hallaron muerto al andinista de 38 años que buscaban en el cerro Santa Elena

andinista cerro santa elena patrulla de rescate El andinista fue solo al cerro Santa Elena, a 4.550 metros de altura, en el límite con Chile. Imagen ilustrativa.

Si bien tenían esperanzas de encontrarlo con vida, era difícil por la cantidad de horas que llevaba perdido y por las condiciones del cerro, especialmente por las temperaturas bajo cero que se registran en esa zona cercana al monumento Cristo Redentor, en el límite con Chile.

Durante el lunes, los especialistas de la Patrulla de Rescate de la Policía llegaron a la cumbre del Santa Elena, pero no encontraron rastros del andinista. Rastrillaron varias zonas y hasta recorrieron parte de la pared sur, la cual es de extrema peligrosidad, sin resultados.

Lo mismo ocurrió con las tareas que hicieron los rescatistas de Gendarmería Nacional y los drones de la Unidad VANT de la Policía, quienes buscaron algún foco de calor que pudiese ser el andinista.

El operativo para dar con el andinista perdido

La última comunicación con el andinista fue cerca de las 16.20 del domingo, cuando le avisó a su familia que había llegado a la cumbre del Santa Elena, a 4.550 metros de altura sobre el nivel del mar, que estaba todo bien y que comenzaría el descenso, lo que estimó que le llevaría 3 horas hasta su auto que había dejado en el mismo Cristo Redentor.

Pasado ese tiempo, su familia no pudo volver a saber del andinista. Recibía las llamadas y los mensajes, pero estos no eran respondidos por el andinista, lo que fue muy extraño para ellos y por eso avisaron al 911.