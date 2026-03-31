Inicio Policiales Andinista
Gran operativo

Intensa búsqueda de un andinista que se perdió en el cerro Santa Elena luego de hacer cumbre

Se trata de un andinista de 38 años de quien no se sabe nada desde la tarde del domingo. La Patrulla de Rescate y Gendarmería Nacional buscan al hombre

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
La Patrulla de Rescate de la Policía y Gendarmería Nacional buscan a un andinista perdido desde el domingo en el cerro Santa Elena. Imagen ilustrativa.
La Patrulla de Rescate de la Policía y Gendarmería Nacional buscan a un andinista perdido desde el domingo en el cerro Santa Elena. Imagen ilustrativa.Foto: Patrulla de Rescate

Un andinista de 38 años es intensamente buscado en el cerro Santa Elena, cercano al monumento Cristo Redentor, ya que luego de haber hecho cumbre el domingo no se supo más nada de él. La Patrulla de Rescate de la Policía y sus pares de Gendarmería Nacional recorrieron esa montaña durante el lunes, pero no encontraron ningún rastro del hombre.

La última comunicación con el andinista fue pasadas las 16 del domingo, cuando le mandó un mensaje a su pareja para avisarle que había llegado a la cumbre, que estaba todo bien y que ya comenzaría el descenso del cerro de 4.550 metros de altura sobre el nivel del mar.

andinista cerro santa elena patrulla de rescate
El cerro Santa Elena, donde se perdi&oacute; el andinista de 38 a&ntilde;os, est&aacute; cercano al monumento del Cristo Redentor en la alta monta&ntilde;a.&nbsp;

El cerro Santa Elena, donde se perdió el andinista de 38 años, está cercano al monumento del Cristo Redentor en la alta montaña.

Estimó que en 3 horas llegaría hasta el monumento del Cristo Redentor, donde había dejado su auto y regresaría a su casa. Pero esto nunca ocurrió. Luego de esa última comunicación no se supo más nada del andinista, y su pareja avisó a la Policía.

Operativo de búsqueda y rescate del andinista

El lunes se montó un gran operativo que contó con los rescatistas de Gendarmería Nacional, quienes fueron los primeros en confirmar que el auto del hombre estaba en el lugar.

La Patrulla de Rescate llegó al lugar, y en la tarde llegaron hasta la cumbre del cerro Santa Elena. En el camino rastrillaron todo el recorrido, pero no hallaron ningún rastro del andinista.

También volaron sobre la zona los drones de la Unidad VANT con el objetivo de encontrar algún punto de calor que indique dónde podía estar el andinista, y tampoco hubo resultados. Evalúan hacer un sobrevuelo con el Halcón 3 en la mañana de este martes, pero depende de las condiciones climáticas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar