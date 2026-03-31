Intensa búsqueda de un andinista que se perdió en el cerro Santa Elena luego de hacer cumbre

La última comunicación con el andinista fue pasadas las 16 del domingo, cuando le mandó un mensaje a su pareja para avisarle que había llegado a la cumbre, que estaba todo bien y que ya comenzaría el descenso del cerro de 4.550 metros de altura sobre el nivel del mar.

andinista cerro santa elena patrulla de rescate El cerro Santa Elena, donde se perdió el andinista de 38 años, está cercano al monumento del Cristo Redentor en la alta montaña. Foto: Gentileza

Estimó que en 3 horas llegaría hasta el monumento del Cristo Redentor, donde había dejado su auto y regresaría a su casa. Pero esto nunca ocurrió. Luego de esa última comunicación no se supo más nada del andinista, y su pareja avisó a la Policía.