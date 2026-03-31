Un andinista de 38 años es intensamente buscado en el cerro Santa Elena, cercano al monumento Cristo Redentor, ya que luego de haber hecho cumbre el domingo no se supo más nada de él. La Patrulla de Rescate de la Policía y sus pares de Gendarmería Nacional recorrieron esa montaña durante el lunes, pero no encontraron ningún rastro del hombre.
Intensa búsqueda de un andinista que se perdió en el cerro Santa Elena luego de hacer cumbre
Se trata de un andinista de 38 años de quien no se sabe nada desde la tarde del domingo. La Patrulla de Rescate y Gendarmería Nacional buscan al hombre
La última comunicación con el andinista fue pasadas las 16 del domingo, cuando le mandó un mensaje a su pareja para avisarle que había llegado a la cumbre, que estaba todo bien y que ya comenzaría el descenso del cerro de 4.550 metros de altura sobre el nivel del mar.
Estimó que en 3 horas llegaría hasta el monumento del Cristo Redentor, donde había dejado su auto y regresaría a su casa. Pero esto nunca ocurrió. Luego de esa última comunicación no se supo más nada del andinista, y su pareja avisó a la Policía.
Operativo de búsqueda y rescate del andinista
El lunes se montó un gran operativo que contó con los rescatistas de Gendarmería Nacional, quienes fueron los primeros en confirmar que el auto del hombre estaba en el lugar.
La Patrulla de Rescate llegó al lugar, y en la tarde llegaron hasta la cumbre del cerro Santa Elena. En el camino rastrillaron todo el recorrido, pero no hallaron ningún rastro del andinista.
También volaron sobre la zona los drones de la Unidad VANT con el objetivo de encontrar algún punto de calor que indique dónde podía estar el andinista, y tampoco hubo resultados. Evalúan hacer un sobrevuelo con el Halcón 3 en la mañana de este martes, pero depende de las condiciones climáticas.