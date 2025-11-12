Cómo lograr un Budín de acelga sin gluten: la receta saludable y fácil para incluir en tu dieta

Lo mejor de este budín no es solo su textura esponjosa, sino también su sabor suave y el aporte de proteínas del pollo. Puedes reemplazar la acelga por espinaca, agregar queso rallado para gratinar o adaptarlo con los ingredientes que tengas en casa. Es una receta versátil, económica y apta para celíacos.

Además, este budín de acelga sin gluten es ideal para incluir más verduras en la alimentación diaria, especialmente en la dieta de los más chicos. Aporta fibra, vitaminas y proteínas, y es perfecto para llevar en la vianda del trabajo o disfrutar en un almuerzo liviano y saludable.