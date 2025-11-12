Cómo lograr un Budín de acelga sin gluten: la receta saludable y fácil para incluir en tu dieta

Pensar todos los días en qué cocinar puede ser agotador, sobre todo cuando se busca algo rico, nutritivo y rendidor. Por eso, este budín de acelga y pollo sin gluten se convierte en una de las recetas más prácticas para sumar a tu dieta: es liviano, saludable y lleno de sabor.
Lo mejor de este budín no es solo su textura esponjosa, sino también su sabor suave y el aporte de proteínas del pollo. Puedes reemplazar la acelga por espinaca, agregar queso rallado para gratinar o adaptarlo con los ingredientes que tengas en casa. Es una receta versátil, económica y apta para celíacos.
Además, este budín de acelga sin gluten es ideal para incluir más verduras en la alimentación diaria, especialmente en la dieta de los más chicos. Aporta fibra, vitaminas y proteínas, y es perfecto para llevar en la vianda del trabajo o disfrutar en un almuerzo liviano y saludable.
Recetas: budín de acelga sin gluten
Ingredientes:
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 1/2 taza de leche
- 1 g de pechuga de pollo
- 1 atado de acelga o espinaca
- 3 cdas. de maicena
- Sal y pimienta, a gusto
- Queso parmesano (opcional)
Cómo preparar budín de acelga sin gluten: la receta paso a paso
- Primero, lava la acelga y pícala fina. Corta la cebolla en cubitos o sofríe en una sartén con un chorrito de aceite hasta que quede transparente.
- A continuación, cocina la pechuga de pollo en agua con sal y luego desmenúzala o procesa.
- En la misma sartén, saltea la acelga hasta que se ablande y cambie de color. Escurre bien hasta que suelte todo el líquido.
- Luego, en un bowl grande, combina el pollo, la acelga y la cebolla. Suma los huevos, la leche y la maicena, y condimenta con sal y pimienta.
- Precalienta el horno a 180 °C y enmanteca una budinera. Vuelca la preparación y, si quieres, espolvorea con queso parmesano rallado.
- Para terminar, cocina el budín de acelga sin gluten durante 25 minutos o hasta que quede firme y dorado. Deja reposar antes de desmoldar y disfruta caliente o tibio.