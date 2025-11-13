Cómo hacer budín de mandarina y chocolate: la receta esponjosa y simple de preparar

Esta preparación de simples ingredientes, se hace muy rápida y en cuestión de minutos, uno puede degustar una exquisitez, especial para los amantes de la delicadezas dulces y caseras.

Se pueden encontrar muchas formas para preparar esta receta. Sin embargo, una de las mejores maneras de prepararla y que sale sabrosísima, es la que propone la licenciada en nutrición Juliana Rainmann, que comparte en su sitio en la web todo tipo de preparaciones saludables y otras no tanto.

receta-budín-mandarina-chocolate-ingredientes La receta de budín de mandarina y chocolate es perfecta para acompañar el desayuno o media tarde.

Receta de budín de mandarina y chocolate

Para preparar esta receta, hay que reunir estos ingredientes para el paso a paso:

2 mandarinas

2 huevos

3 cucharadas de edulcorante o 1/2 taza de azúcar

5 cucharadas de aceite de girasol

1 y 1/2 taza de harina leudante

Sal, cantidad necesaria

receta-budín-mandarina-chocolate Esta receta sale deliciosa, se prepara con simples ingredientes y con pasos fáciles de seguir.

Receta de budín de mandarinas y chocolate, paso a paso