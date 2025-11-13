Cómo hacer budín de mandarina y chocolate: la receta esponjosa y simple de preparar

Siempre es un buen momento para desayunar y tomar la media tarde acompañado de alguna cosita rica de pastelería. Es por eso que, para saborear una receta dulce y casera, no hay nada mejor que preparar una receta maravillosa: budín de mandarina y chocolate, una delicia que sale espectacular y es ideal para sorprender a la familia.
Este budín no lleva ingredientes de que son difíciles de conseguir y tiene como protagonista el sabor frutal de la mandarina y un toque intenso del chocolate amargo.
Cuando uno la cocina en casa, esta receta sale riquísima, con un interior esponjoso y una corteza que llega a salir crocante, más que deliciosa para jugar con el paladar.
Esta preparación de simples ingredientes, se hace muy rápida y en cuestión de minutos, uno puede degustar una exquisitez, especial para los amantes de la delicadezas dulces y caseras.
Se pueden encontrar muchas formas para preparar esta receta. Sin embargo, una de las mejores maneras de prepararla y que sale sabrosísima, es la que propone la licenciada en nutrición Juliana Rainmann, que comparte en su sitio en la web todo tipo de preparaciones saludables y otras no tanto.
Receta de budín de mandarina y chocolate
Para preparar esta receta, hay que reunir estos ingredientes para el paso a paso:
- 2 mandarinas
- 2 huevos
- 3 cucharadas de edulcorante o 1/2 taza de azúcar
- 5 cucharadas de aceite de girasol
- 1 y 1/2 taza de harina leudante
- Sal, cantidad necesaria
Receta de budín de mandarinas y chocolate, paso a paso
- El primer paso consiste en colocar dos huevos en un recipiente junto con el jugo de dos mandarinas, el edulcorante o el azúcar y el aceite. Mezclar por 5 minutos.
- Incorporar la harina leudante y revolver por otros 5 minutos.
- Separar la preparación en dos recipientes. En uno agregar ralladura de mandarina y revolver. Y en el otro incorporar cacao amargo y una pizca de sal. También revolver.
- Colocar en un molde o budinera primero una preparación y luego la otra. Llevar al horno precalentado a 180 grados y hornear por 40 minutos.