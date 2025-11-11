Reemplaza el caldo comercial por uno en polvo: es casero e ideal para tus comidas

caldo de pollo El caldo de pollo es un polvo cocido con sal que se puede conservar en frascos.

El caldo de pollo en polvo natural se prepara con ingredientes sencillos y accesibles: pollo deshidratado, verduras, hierbas y sal marina. A diferencia de los productos comerciales, no contiene glutamato monosódico, colorantes ni conservantes artificiales, lo que lo convierte en una opción mucho más sana y con un sabor auténtico.

Los ingredientes son:

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

2 zanahorias

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 rama de apio

Perejil seco o fresco

Sal marina (al gusto)

Pimienta, cúrcuma o hierbas secas (opcional)

El paso a paso no es dificultoso. Primero cocina el pollo y las verduras al vapor o hervidas hasta que estén tiernas. Luego, colócalas en una bandeja y llévalas al horno a temperatura baja (90-100 °C) durante unas 3 horas, o hasta que estén completamente secas. También puedes usar un deshidratador si tienes uno.

caldo (1) Esta receta casera es saludable y podrás tenerlo a mano siempre que lo necesites.

Una vez fríos, tritura los ingredientes en una licuadora o procesadora hasta lograr una textura fina y homogénea. Por último, conserva el polvo resultante en un frasco de vidrio hermético en un lugar seco y fresco. Dura hasta 6 meses sin perder sabor.

Podés usar una cucharadita de caldo en la mayoría de tus recetas, sobre todo en sopas, guisos o purés, arroz, fideos o risottos, salsas o rellenos e incluso en vegetales salteados. El resultado será un sabor profundo y natural, sin necesidad de recurrir a productos ultraprocesados.

Beneficios de hacer caldo casero