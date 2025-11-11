La planta que atrae colibrís, mariposas y puede reemplazar al césped del jardín

Lo que sucede es que crea una cubierta vegetal densa que requiere bajo mantenimiento y riego mínimo. Por supuesto, este ejemplar no es un reemplazo directo si buscas una superficie para caminar sobre ella.

Como si lo mencionado fuese poco, tienes que saber que esta planta es un repelente natural de plagas no deseadas, como puede ser el caso de los mosquitos y los pulgones.

jardin, planta La lantana es una planta de bajo mantenimiento.

La lantana es una planta resistente que tolera el calor, la sequía y suelos pobres, lo que la hace ideal para jardines con poca agua o para principiantes.

Ya lo sabes, si quieres fomentar un buen ecosistema en el jardín de casa, será mejor que optes por esta planta que, además, puede solucionar problemas en tu salud.

El simbolismo de esta planta, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, la lantana simboliza la energía del elemento Fuego, representando pasión, entusiasmo y creatividad. También se asocia con protección, fuerza y perseverancia debido a su robustez y vibrante coloración, y puede atraer alegría, vitalidad y protección contra las malas energías.

La lantana estimula la creatividad y el crecimiento en un espacio, inspirando a las personas a expandirse y alcanzar nuevos niveles de desarrollo. ¿Estás listo para incorporar a esta planta en tu jardín?