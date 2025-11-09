Cómo usar la planta de romero para eliminar la caspa y fortalecer el cabello

Otra opción es mezclar unas gotas de aceite esencial de romero con tu champú, o hacer una mascarilla con aceite de romero, miel y aceite de oliva. Más allá de estas, la más popular es la preparación de la infusión, algo que puedes hacer desde tu propia casa.

El romero tiene propiedades astringentes y antifúngicas que pueden ayudar a calmar la irritación y el picor del cuero cabelludo. Por todo esto, es efectivo para la caspa.

Siempre masajea suavemente el cuero cabelludo al aplicar el tónico o el aceite para mejorar la circulación sanguínea. Si esto no funciona, será mejor que acudas a un especialista para solucionar tus problemas en el cabello.

Elimina la caspa y fortalece tu cabello con esta infusión de romero