El tinte para canas con ingredientes naturales que rejuvenece la melena y oscurece el cabello al instante

Si bien las canas no representan un problema para la salud, es cierto que cada vez más personas buscan distintos métodos para ocultarlas. Y aunque los tintes artificiales sean efectivos, bien sabemos que son dañinos para el pelo debido a su alta concentración de químicos. Por esta razón, las soluciones naturales (y ancestrales, por cierto) son la mejor opción para teñir el cabello.
Adiós canas: cuál es el mejor tinte casero para oscurecer el cabello
Debido a su pigmento y a los beneficios que ofrece para el cuidado capilar, el tinte de romero es una muy buena opción para tapar las canas. Además, se trata de una solución económica, ya que solo necesitaremos de dos ingredientes para su elaboración.
Materiales
- 1 litro de agua
- Varias ramas de romero
Procedimiento
- El primer paso consistirá en colocar en una olla las ramas de romero y el agua.
- La preparación tiene que hervir durante 15 minutos
- Transcurrido el tiempo, dejar enfriar.
- Posteriormente colar y eliminar cualquier tipo de impureza.
Modo de uso
Una vez que hicimos el paso anterior, tendremos el tinte de romero para teñir el cabello. Solamente debemos lavar el pelo con esta tintura casera, dejándola actuar durante 30 minutos y cubriendo la melena con un gorro de ducha. Transcurrido el tiempo, aclarar con agua tibia. Si la canicie persiste, repetir el truco al día siguiente.
Beneficios del romero para el cabello
De acuerdo a L’artisan Brossier, sitio internacional especializado en belleza, el romero ofrece múltiples beneficios para el cuidado capilar, además de oscurecer la melena y tapar las canas.
Por ejemplo, el romero es un aliado para ayudar en el crecimiento del pelo. Esto se debe a que tiene propiedades orgánicas, como el alcanfor, el cual mejora la circulación sanguínea capilar. Además, en menor medida, contiene cafeína, una propiedad que favorece la absorción de nutrientes esenciales, como vitaminas, proteínas, minerales.
Por otro lado, el romero también aumenta el brillo del cabello. Esto se debe a que la mencionada planta está compuesta de ácidos grasos esenciales ricos en vitaminas y antioxidantes. En la misma línea, elimina daños causados por residuos del medioambiente, como polvo y bacterias.