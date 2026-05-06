French Blending: el secreto parisino para lucir las canas con naturalidad

En un reciente evento exclusivo para peluqueros, la reconocida marca L'Oréal Professionnel presentó una tendencia global que cautivará a más de uno: French Blending.
¿En qué consiste el French Blending?
Se trata de un servicio exclusivo de L’Oréal Professionnel que fusiona una innovadora técnica de aplicación de tejido vegetal con fórmulas de alta tecnología, permitiendo transformar las canas en lugar de ocultarlas.
French Blending está diseñado específicamente para la mujer moderna que valora la naturalidad y el bajo mantenimiento. Es la solución ideal para quienes desean espaciar sus citas en el salón sin sufrir el “efecto raíz” marcado, ya que permite una demarcación de crecimiento menos visible.
En concreto, lo que busca es generar en el pelo luces y profundidad con la tintura para poder difuminar las canas y conseguir un resultado multidimensional y a medida.
Sin dudas, el cabello es una manifestación de estilo, y nos permite demostrar nuestra personalidad en todo momento y lugar. Es por ello que debemos prestar mucha atención a los productos que aplicamos en el mismo y en los cuidados que podemos brindarle todos los días.
¿Qué son las canas?
Las canas son cabellos que, con el paso de los años, pierden su pigmento (melanina) debido al envejecimiento folicular, factores genéticos, estrés o déficits nutricionales. Ocurren cuando las células madre que forman melanocitos se agotan o dañan, resultando en pelo blanco o gris. Aunque su aparición suele ser natural con la edad, pueden aparecer prematuramente.
Es importante destacar que las canas no aparecen solamente en la adultez, ya que por ejemplo pueden presentarse en la adolescencia, y las mismas se conocen como canas prematuras.
*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.