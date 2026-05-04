Adiós a los tintes para tapar canas: el barato truco para mejorar el color del cabello sin gastar dinero

Al mejorar la textura y aportar un brillo intenso, la linaza permite mejorar la coloración de la melena, especialmente en aquellas claras, ocultando así la presencia de canas.

gel de linaza El gel de la linaza nos permitirá disimular las canas en pocas semanas.

Cómo hacer un tinte casero para tapar las canas

Preparar este tinte casero es una tarea sencilla que podemos realizar en pocos pasos, siempre y cuando tengamos en casa un poco de las semillas que provienen del lino y que podemos conseguir en cualquier dietética.

El procedimiento comenzará poniendo a hervir 250 cc de agua con dos cucharadas de linaza. Mantener a fuego medio, removiendo ocasionalmente, hasta observar que el líquido adquiere una consistencia espesa y viscosa. Luego, colar la mezcla mientras permanece caliente, ya que una vez que se enfría, el gel se vuelve demasiado denso para separarlo de las semillas. Cuando esté frío, aplicar en el pelo.

canas mujer Este tinte casero es perfecto para cuando aparecen las primeras canas en el cabello.

Para maximizar el efecto del gel de linaza sobre las canas, el cabello debe estar limpio y ligeramente húmedo. Distribuir el producto desde el cuero cabelludo hasta las puntas, asegurando una cobertura total. Puede utilizarse como una mascarilla intensiva dejándolo actuar por 20 minutos antes de enjuagar, o bien emplearse como una crema de peinar natural para controlar el encrespamiento típico del pelo canoso.

Al aplicarlo entre 2 y 3 veces por semana, se logra una cabellera más resiliente y brillante, sin rastros de canas. Lo mejor de todo es que no gastarás dinero en comprar tintes químicos que, a largo plazo, dañan el cabello.