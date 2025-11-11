La llegada de la primavera y la cercanía del verano generó que muchos se decidieran por contar con un árbol de jade para decorar el interior de su hogar, aprovechando los beneficios del cambio de estación. La planta es una de las tendencias del mercado y los pocos cuidados que necesita, además de su estética, la vuelven una opción irresistible.
Cómo saber si el árbol de jade es macho o hembra
Los expertos en jardinería le pusieron punto final a este punto que es clave a la hora de pensar en reproducir tu árbol de jade
En esta época del año, se recomienda afrontar trabajos de reproducción del árbol de jade, y otras plantas necesitan saber si es macho o hembra para poder comenzar con este importante proceso. Expertos en jardinería despejaron dudas respecto sobre cómo saber el género de la suculenta y cómo realizar el proceso de reproducción.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cómo saber si la planta es hembra o macho
Hay muchas plantas que se dividen por género, y es que esto es clave en muchas especies para definir la reproducción. El árbol de jade rompe con parte de este conocimiento básico y común que tenemos sobre jardinería, y es que estamos al frente de una suculenta hermafrodita, por lo que se puede reproducir por sí misma.
Durante la primavera y el verano, gracias a los cambios que se dan en la faceta de crecimiento del árbol de jade, se considera que es una gran etapa para hacer distintos trabajos sobre la planta, entre ellos la reproducción. Al no tener género, es una planta que se reproduce asexualmente mediante esquejes.
La forma más común y efectiva de reproducir el árbol de jade es por esquejes de tallo, y tan solo necesitarás elegir un tallo de cerca de 10 cm de largo y cortarlo. Habrá que dejar que repose en un lugar seco y cálido durante unos días para que se forme un callo en el extremo cortado. Una vez que esto ocurra, plántalo en una maceta con poco sustrato y bien aireado.