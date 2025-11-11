Cómo saber si el árbol de jade es macho o hembra

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (5)

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: cómo saber si la planta es hembra o macho

Hay muchas plantas que se dividen por género, y es que esto es clave en muchas especies para definir la reproducción. El árbol de jade rompe con parte de este conocimiento básico y común que tenemos sobre jardinería, y es que estamos al frente de una suculenta hermafrodita, por lo que se puede reproducir por sí misma.

Durante la primavera y el verano, gracias a los cambios que se dan en la faceta de crecimiento del árbol de jade, se considera que es una gran etapa para hacer distintos trabajos sobre la planta, entre ellos la reproducción. Al no tener género, es una planta que se reproduce asexualmente mediante esquejes.

arbol de jade (6)

La forma más común y efectiva de reproducir el árbol de jade es por esquejes de tallo, y tan solo necesitarás elegir un tallo de cerca de 10 cm de largo y cortarlo. Habrá que dejar que repose en un lugar seco y cálido durante unos días para que se forme un callo en el extremo cortado. Una vez que esto ocurra, plántalo en una maceta con poco sustrato y bien aireado.