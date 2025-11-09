Cómo evitar que el árbol de jade se seque por las altas temperaturas

arbol de jade (6) El árbol de jade es una de plantas que mejor quedan en todos los ambientes.

Cómo evitar que el árbol de jade se seque

No son muchas las posibilidades de que un árbol de jade se seque, pero puede pasar, por lo que es necesario tener algunos cuidados. Entre ellos se cuenta que esta suculenta no requiere mucha agua, tan solo se debe hacer cuando su capa superior esté seca, es decir, de una a dos veces por semana.

Un punto muy importante es evitar el encharcamiento de agua en la base del árbol de jade, ya que esto puede llevar a que se pudran las raíces.

En cuanto a la luz, esta planta adora estar iluminada naturalmente, aunque se debe evitar que la luz solar le llega de manera directa y fuerte.

Finalmente, se debe tratar de que el árbol de jade tenga un buen drenaje y para ello es muy importante que las macetas, sean en lo posible, de barro o de arcilla.

En cuanto al invierno, el árbol de jade no es una planta que ame mucho el frío, por lo que es necesario protegerlo en las heladas y sobre todo, discontinuar mayormente el riego para evitar su congelamiento y que eso lleve a que la planta se seque.