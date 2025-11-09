El árbol de jade es una de las plantas favoritas de muchas personas. Esto tiene varias razones, en primer lugar está su belleza, pero también el hecho de que luce muy bien en todos los ambientes, tanto externos como internos.
Cómo evitar que el árbol de jade se seque por las altas temperaturas
El árbol de jade es una de las plantas más bellas para cada ambiente de la casa, pero puede secarse si no se está atento a algunos aspectos
Además, los creyentes de Feng Shui creen que el árbol de jade es una de las plantas que mejor le puede hacer a un hogar, ya que atrae la buena suerte, la protección y el dinero, según donde sea colocado.
Pero además, hay otro punto, y es que el árbol de jade requiere de muy pocos cuidados para crecer, aunque eso no quita la posibilidad de que pueda secarse.
Cómo evitar que el árbol de jade se seque
No son muchas las posibilidades de que un árbol de jade se seque, pero puede pasar, por lo que es necesario tener algunos cuidados. Entre ellos se cuenta que esta suculenta no requiere mucha agua, tan solo se debe hacer cuando su capa superior esté seca, es decir, de una a dos veces por semana.
Un punto muy importante es evitar el encharcamiento de agua en la base del árbol de jade, ya que esto puede llevar a que se pudran las raíces.
En cuanto a la luz, esta planta adora estar iluminada naturalmente, aunque se debe evitar que la luz solar le llega de manera directa y fuerte.
Finalmente, se debe tratar de que el árbol de jade tenga un buen drenaje y para ello es muy importante que las macetas, sean en lo posible, de barro o de arcilla.
En cuanto al invierno, el árbol de jade no es una planta que ame mucho el frío, por lo que es necesario protegerlo en las heladas y sobre todo, discontinuar mayormente el riego para evitar su congelamiento y que eso lleve a que la planta se seque.