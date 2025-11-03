La primavera ha logrado que mucha gente comience a interesarse en la jardinería, y la planta más elegida por las personas ha sido el árbol de jade. Si bien es estética, el principal motivo de su elección es que es una suculenta que necesita cuidados mínimos, y que además, permite realizar muchos trabajos sobre ella, especialmente en esta época del año.
Por qué reproducir el árbol de jade en primavera
Los expertos en jardinería revelaron los motivos por los cuales la primavera es el mejor momento del año para reproducir el árbol de jade
Está comprobado que el árbol de jade se desarrolla de diferente manera en primavera, y uno de los trabajos que más se recomienda hacer en esta estación, es reproducir la planta, tarea que necesita precisión. Los especialistas en jardinería explicaron los motivos por el cual se aconseja reproducir la suculenta en esta época.
Por qué cambian los cuidados del árbol de jade en primavera
El árbol de jade es la planta tendencia del 2025, y es que inclusive los expertos en jardinería recomiendan contar con ella en casa, para aportarle ese toque natural al hogar, contando con una especie que no necesita grandes cuidados. Además, muchos la han elegido por lo estética que resulta.
Comúnmente, los principales cuidados que hay que tener con respecto al árbol de jade, para mantenerlo fuerte y sano según expertos en jardinería, ronda por los siguientes puntos:
- Regar cada 4 días y no hacerlo de manera abundante
- No exponer la planta a la luz del sol directamente durante varias horas
- Que la planta no esté en plena corriente de calefacción
La llegada de la primavera genera cambios sustanciales en el desarrollo del árbol de jade, por lo que siguiendo los consejos de expertos en jardinería de Purplant, debemos prestar vital atención en los cambios que se dan en este cambio de estación. Las temperaturas más altas y una luz solar que se mantiene durante más tiempo, lleva a que las condiciones cambien, especialmente con el riego.
Hay que tener en consideración que durante la primavera y verano, el árbol de jade no se comporta ni tiene las mismas necesidades que en otoño e invierno. Esto se debe a que en esta época del año, la planta comienza su fase de desarrollo, dejando de lado su etapa de reposo.
Por qué reproducir el árbol de jade y cómo hacerlo
El crecimiento del árbol de jade se potencia en primavera, por lo que las principales recomendaciones de los expertos en jardinería apunta a realizar tareas en esta época del año. Se considera que las condiciones cálidas y estables permiten trabajar de manera más propicia, entre otras cosas, la reproducción de la planta.
La forma más común y efectiva de reproducir el árbol de jade es por esquejes de tallo, y tan solo necesitarás elegir un tallo de cerca de 10 cm de largo y cortarlo. Habrá que dejar que repose en un lugar seco y cálido durante unos días para que se forme un callo en el extremo cortado. Una vez que esto ocurra, plántalo en una maceta con poco sustrato y bien aireado.
La otra manera sencilla de realizar la reproducción del árbol de jade es mediante las hojas, por lo que según los consejos de expertos en jardinería, deberemos elegir una hoja sana y cortarla desde la parte que se une con el tallo. Habrá que dejarla reposar durante un día entero hasta que se forme el callo. La colocaremos, sin enterrar, en una maceta con sustrato y la mantendremos apenas húmeda. En cuestión de días comenzará a desarrollar raíces.