Por qué reproducir el árbol de jade en primavera

Comúnmente, los principales cuidados que hay que tener con respecto al árbol de jade, para mantenerlo fuerte y sano según expertos en jardinería, ronda por los siguientes puntos:

Regar cada 4 días y no hacerlo de manera abundante

No exponer la planta a la luz del sol directamente durante varias horas

Que la planta no esté en plena corriente de calefacción

La llegada de la primavera genera cambios sustanciales en el desarrollo del árbol de jade, por lo que siguiendo los consejos de expertos en jardinería de Purplant, debemos prestar vital atención en los cambios que se dan en este cambio de estación. Las temperaturas más altas y una luz solar que se mantiene durante más tiempo, lleva a que las condiciones cambien, especialmente con el riego.

arbol de jade (5)

Hay que tener en consideración que durante la primavera y verano, el árbol de jade no se comporta ni tiene las mismas necesidades que en otoño e invierno. Esto se debe a que en esta época del año, la planta comienza su fase de desarrollo, dejando de lado su etapa de reposo.

Por qué reproducir el árbol de jade y cómo hacerlo

El crecimiento del árbol de jade se potencia en primavera, por lo que las principales recomendaciones de los expertos en jardinería apunta a realizar tareas en esta época del año. Se considera que las condiciones cálidas y estables permiten trabajar de manera más propicia, entre otras cosas, la reproducción de la planta.

La forma más común y efectiva de reproducir el árbol de jade es por esquejes de tallo, y tan solo necesitarás elegir un tallo de cerca de 10 cm de largo y cortarlo. Habrá que dejar que repose en un lugar seco y cálido durante unos días para que se forme un callo en el extremo cortado. Una vez que esto ocurra, plántalo en una maceta con poco sustrato y bien aireado.

arbol de jade (9)

La otra manera sencilla de realizar la reproducción del árbol de jade es mediante las hojas, por lo que según los consejos de expertos en jardinería, deberemos elegir una hoja sana y cortarla desde la parte que se une con el tallo. Habrá que dejarla reposar durante un día entero hasta que se forme el callo. La colocaremos, sin enterrar, en una maceta con sustrato y la mantendremos apenas húmeda. En cuestión de días comenzará a desarrollar raíces.