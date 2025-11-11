La planta que inunda de perfume tu hogar y se puede cultivar sin maceta

jazmin de madagascar Esta planta tiene hermosas flores blancas. Imagen: Pexels.

Por qué es la planta ideal para interiores

Es ideal para decorar cualquier jardín, terraza, un patio interior o incluso cualquier ambiente del hogar. Se adapta a la vida de interior, puede sobrevivir sin la exposición directa a la luz natural y necesita poco riego.

Sus flores, pequeñas y elegantes, crecen en racimos y duran varios días. Además, la planta crece rápido y se acomoda tanto en macetas grandes como en simples frascos de vidrio, lo que la convierte en una opción accesible y versátil.

Cuidados del jazmín de Madagascar

Según los expertos de Picture This, esta planta necesita crecer en un ambiente de humedad y si lo vas a cuidar en un frasco, enfócate en el cambio regular de agua y luego de un tiempo, cuando crezcan las raíces, trasplanta a una maceta con tierra, o al sustrato directo.

Una vez en el jardín, el jazmín de Madagascar prospera a pleno sol, pues fortalece el crecimiento, además de que mejora su capacidad de producir flores vibrantes. Por otro lado, la planta requiere un riego moderado, una vez por semana y sin encharcar el suelo.

flores de jazmin de madagascar Es jazmín de Madagascar es una planta con flores de la familia Apocynaceae. Imagen: Freepik.

Esta encantadora enredadera prospera en un suelo bien drenado y aireado. Una mezcla de maceta adecuada se puede crear con partes iguales de turba, corteza de pino y perlita. En ausencia de perlita, se puede utilizar arena para el drenaje. Se planta en primavera u otoño.