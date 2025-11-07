Cómo hago para convertir mi balcón en un rincón verde y fresco

Uno de los errores más habituales al decorar un balcón pequeño es llenarlo de cosas sin criterio. En terrazas de tamaño reducido, cada centímetro cuenta. "Abusar de macetas en el suelo, muebles demasiado grandes puede convertir un rincón con potencial en un espacio incómodo e incluso inútil", revela la interiorista Natalia Zubizarreta en El Mueble.

terraza con flores Las plantas son importantes para darle vida el balcón. Imagen: Freepik.

Cómo hacer de tu balcón un espacio lleno de vida

El primer paso para decorar un balcón es colocar plantas trepadoras, flores o arbustos, las que que más te gusten para crear un jardín. En el caso de las enredaderas, aportan frescura, suman privacidad al lugar y no ocupan espacio en el suelo. Quedan muy bonitas en la pared o en las barandillas de la terraza. Las flores le dan un toque de color, además de que atraen abejas, mariposas y otros polinizadores.