Cómo hago para convertir mi balcón en un rincón verde y fresco

Si tu balcón de casa es pequeño deberías atender a estas lecciones para decorarlo y llenarlo de vida. No se trata de crear un espacio abarrotado de objetos de decoración y muebles, aunque tampoco tiene que ser soso o aburrido. La clave es encontrar el equilirio entre piezas especiales, plantas bonitas y fáciles de mantener. Hay que priorizar una correcta distribución y la funcionalidad.
Uno de los errores más habituales al decorar un balcón pequeño es llenarlo de cosas sin criterio. En terrazas de tamaño reducido, cada centímetro cuenta. "Abusar de macetas en el suelo, muebles demasiado grandes puede convertir un rincón con potencial en un espacio incómodo e incluso inútil", revela la interiorista Natalia Zubizarreta en El Mueble.
Cómo hacer de tu balcón un espacio lleno de vida
El primer paso para decorar un balcón es colocar plantas trepadoras, flores o arbustos, las que que más te gusten para crear un jardín. En el caso de las enredaderas, aportan frescura, suman privacidad al lugar y no ocupan espacio en el suelo. Quedan muy bonitas en la pared o en las barandillas de la terraza. Las flores le dan un toque de color, además de que atraen abejas, mariposas y otros polinizadores.
Otra idea puede ser colocar un sofá esquinero para aprovechar al máximo el espacio disponible en tu balcón. No importa si el lugar es relativamente pequeño, mientras haya espacio y una esquina disponible puedes instalar este tipo de mueble para sentarte. Otra opción es construir un banco de obra y complementar con almohadas y alfombras para dar un aire acogedor.
Los muebles multifuncionales son ideales para decorar terrazas pequeñas. Puedes probar con puffs que a la vez se usan como mesita o como cajón, aunque también vienen sillones que se abren y cuentan con espacio de guardado.
Otra alternativa para convertir el balcón en un espacio acogedor es decorar con objetos artesanales y tejidos. Ya sea mantas, caminos de mesa, cojines, puffs, un mantel o un cuadro tejido al crochet, no hay nada como añadir un toque artesaanal que combine con las plantas y los muebles.