Las tres flores que deberías sembrar en septiembre para tener un balcón colorido y lleno de vida

plantas de petunias.jpg Las petunias son flores con forma de trompeta. Imagen: Pixabay

Qué flores sembrar en septiembre

La prímula es una planta que tiene flores con colores variados. Lo ideal es sembrar a finales del invierno a principios de primavera, en un lugar fresco y bien drenado. Las semillas se deben sembrar en el interior, presionándolas suavemente sobre la mezcla para sembrar y manteniendo la humedad. Una vez germinadas, las plántulas se pueden trasplantar a macetas individuales para el balcón, la terraza o el jardín.

En el mes de septiembre también puedes sembrar petunias. Estas plantas ofrecen una gran variedad de flores de colores y son perfectas para decorar exteriores. Se pueden plantar las semillas en una mezcla para maceta con buen drenaje, poniendo atención de que obtenga suficiente luz para germinar. Una vez que las plántulas tengan tres hojas, se pueden trasplantar al exterior, manteniendo una separación de unos 30 cm entre ellas.

flores de boca de dragon La boca de dragón es una planta de exterior con flores muy llamativas fácil de cuidar. Imagen: Pexels

Otra opción son las flores conocidas como Boca de Dragón o Conejito. Los expertos recomiendan sembrar en otoño o principios de primavera, ya que toleran bien el frío, pero no las heladas intensas. Si se siembran en interiores, se deben empezar entre ocho y diez semanas antes de la última helada. Se adapta a cualquier tipo de terreno, pero necesita estar a pleno sol. Un detalle para tener en cuenta es que necesitan un riego frecuente, aunque no se deben mojar sus flores para evitar que la ataque el hongo oídium.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, puedes llenar tu balcón de vida y naturaleza.