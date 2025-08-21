Inicio Sociedad Flores
Las tres flores que deberías sembrar en septiembre para tener un balcón colorido y lleno de vida

Siembra estas flores si quieres disfrutar de un jardín saludable y sin demasiadas sin complicaciones

Paula García
Por Paula García [email protected]
Llena tu balcón de flores esta primavera/ verano. Imagen: Pixabay

En el mes de septiembre las temperaturas pueden variar mucho en el hemisferio sur. La buena noticia es que el 21 de septiembre comienza la primavera, por lo que es el momento ideal para ponerte a trabajar en tu jardín. A continuación, te contamos sobre las floresque puedes sembrar en dicho mes para tener un balcón lleno de colores.

Esta temporada es especial para los que disfrutan de los trabajos en jardinería, y es porque es una de esas épocas del año donde se ven los frutos del esfuerzo. El huerto se transforma y se tiñe de colores para que los cultivos broten luego de un largo invierno.

Si tienes un balcón o terraza y quieres saber qué flores sembrar, acompáñanos en este artículo. Así, podrás preparar tus plantas para un verano único y lleno de especies nuevas.

Las petunias son flores con forma de trompeta. Imagen: Pixabay

Qué flores sembrar en septiembre

La prímula es una planta que tiene flores con colores variados. Lo ideal es sembrar a finales del invierno a principios de primavera, en un lugar fresco y bien drenado. Las semillas se deben sembrar en el interior, presionándolas suavemente sobre la mezcla para sembrar y manteniendo la humedad. Una vez germinadas, las plántulas se pueden trasplantar a macetas individuales para el balcón, la terraza o el jardín.

En el mes de septiembre también puedes sembrar petunias. Estas plantas ofrecen una gran variedad de flores de colores y son perfectas para decorar exteriores. Se pueden plantar las semillas en una mezcla para maceta con buen drenaje, poniendo atención de que obtenga suficiente luz para germinar. Una vez que las plántulas tengan tres hojas, se pueden trasplantar al exterior, manteniendo una separación de unos 30 cm entre ellas.

La boca de drag&oacute;n es una planta de exterior con flores muy llamativas f&aacute;cil de cuidar. Imagen: Pexels

Otra opción son las flores conocidas como Boca de Dragón o Conejito. Los expertos recomiendan sembrar en otoño o principios de primavera, ya que toleran bien el frío, pero no las heladas intensas. Si se siembran en interiores, se deben empezar entre ocho y diez semanas antes de la última helada. Se adapta a cualquier tipo de terreno, pero necesita estar a pleno sol. Un detalle para tener en cuenta es que necesitan un riego frecuente, aunque no se deben mojar sus flores para evitar que la ataque el hongo oídium.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, puedes llenar tu balcón de vida y naturaleza.

