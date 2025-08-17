La planta que florece casi los 365 días del año y le da un toque de color a tu jardín

Es difícil resistirse al encanto de una fachada cubierta con flores y hojas verdes. Ya sea una glicina colgando en un porche o unas petunias adornando el cantero de la entrada, cualquier planta es una opción especial para darle vida y color a tu hogar.

Si quieres cultivar una especie que florece casi los 365 días del año, puedes probar con las clavelinas o clavel chino, conocida científicamente como Dianthus chinensis. Se planta en el exterior, ya sea en terrazas, balcones o jardines, ya que requiere de mucho sol.