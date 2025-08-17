Inicio Sociedad planta
Jardinería

La planta que florece casi los 365 días del año y le da un toque de color a tu jardín

Esta bonita planta mezcla diferentes colores dando un toque alegre y vivo a cualquier rincón. Además, requiere pocos cuidados, así que es ideal para inexpertos

Paula García
Por Paula García [email protected]
Cultiva esta planta en tu hogar y embellece el jardín. Imagen: Freepik

Cultiva esta planta en tu hogar y embellece el jardín. Imagen: Freepik

Las margaritas, jazmines y lavandas son algunas de las plantas más comunes para el jardín. Esto se debe a su belleza, resistencia y su facilidad de cuidado, además de que adornan cualquier espacio con sus flores coloridas. En esta nota, compartimos una especie ornamental para que cultives en casa y disfrutes una floración exquisita.

Es difícil resistirse al encanto de una fachada cubierta con flores y hojas verdes. Ya sea una glicina colgando en un porche o unas petunias adornando el cantero de la entrada, cualquier planta es una opción especial para darle vida y color a tu hogar.

Si quieres cultivar una especie que florece casi los 365 días del año, puedes probar con las clavelinas o clavel chino, conocida científicamente como Dianthus chinensis. Se planta en el exterior, ya sea en terrazas, balcones o jardines, ya que requiere de mucho sol.

clavelina o clavel chino
Las flores de clavelina pueden ser de varios colores, incluyendo rojo, rosa y blanco. Imagen: Pexels

Las flores de clavelina pueden ser de varios colores, incluyendo rojo, rosa y blanco. Imagen: Pexels

Una de las ventajas de esta planta es que no necesitas mucho espacio para cultivarla, puesto que no crece demasiado. Además, es muy popular por sus flores, que tienen cinco pétalos con bordes en zigzag, y desprenden un aroma agradable. Ofrece una de las floraciones más largas, desde la primavera hasta el otoño.

Cuidados básicos de la planta

Según los expertos de Picture This, cualquiera puede cultivar una clavelina, desde manos inexpertas hasta los mejores jardineros. Solo hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Suelo: prefiere un sustrato suelto, bien drenado y rico en materia orgánica. Los suelos arcillosos o demasiado compactos pueden perjudicar su desarrollo.
  • Riego: es importante mantener la tierra ligeramente húmeda, regando cuando la capa superior se note seca. Evita los encharcamientos, ya que las raíces son sensibles al exceso de agua.
  • Poda: retira las flores marchitas para estimular nuevas floraciones y mantener la planta saludable. También puedes recortar tallos débiles para favorecer un crecimiento más vigoroso.
clavel chino
La clavelina es una planta con un largo periodo de floraci&oacute;n. Imagen: Redacci&oacute;n Diario Uno

La clavelina es una planta con un largo periodo de floración. Imagen: Redacción Diario Uno

  • Fertilización: aplica un abono líquido para plantas de flor al menos dos veces durante la temporada de crecimiento. Un aporte de nutrientes equilibrados ayuda a prolongar la floración.
  • Temperatura: su rango óptimo está entre los 15 °C y los 25 °C, donde se desarrolla con mayor vigor. Tolera el frío moderado, pero no resiste heladas intensas prolongadas.

Temas relacionados:

Te puede interesar