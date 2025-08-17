La planta que florece casi los 365 días del año y le da un toque de color a tu jardín

clavelina o clavel chino
Las flores de clavelina pueden ser de varios colores, incluyendo rojo, rosa y blanco. Imagen: Pexels
Una de las ventajas de esta planta es que no necesitas mucho espacio para cultivarla, puesto que no crece demasiado. Además, es muy popular por sus flores, que tienen cinco pétalos con bordes en zigzag, y desprenden un aroma agradable. Ofrece una de las floraciones más largas, desde la primavera hasta el otoño.
Cuidados básicos de la planta
Según los expertos de Picture This, cualquiera puede cultivar una clavelina, desde manos inexpertas hasta los mejores jardineros. Solo hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Suelo: prefiere un sustrato suelto, bien drenado y rico en materia orgánica. Los suelos arcillosos o demasiado compactos pueden perjudicar su desarrollo.
- Riego: es importante mantener la tierra ligeramente húmeda, regando cuando la capa superior se note seca. Evita los encharcamientos, ya que las raíces son sensibles al exceso de agua.
- Poda: retira las flores marchitas para estimular nuevas floraciones y mantener la planta saludable. También puedes recortar tallos débiles para favorecer un crecimiento más vigoroso.
La clavelina es una planta con un largo periodo de floración. Imagen: Redacción Diario Uno
- Fertilización: aplica un abono líquido para plantas de flor al menos dos veces durante la temporada de crecimiento. Un aporte de nutrientes equilibrados ayuda a prolongar la floración.
- Temperatura: su rango óptimo está entre los 15 °C y los 25 °C, donde se desarrolla con mayor vigor. Tolera el frío moderado, pero no resiste heladas intensas prolongadas.