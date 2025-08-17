Si eres de las personas que cree en las energías, el árbol de Jade es una planta ideal para tener en tu hogar, si es que tus búsquedas y objetivos personales están ligados al crecimiento económico. Para la filosofía oriental del árbol de Jade, se trata de una especie de las más poderosas, ya que está considerada como un símbolo de buena suerte y de abundancia.

Si lo que buscas es tener una planta que no necesite de muchos cuidados, las recomendaciones de los jardineros aseguran el árbol de Jade es una de las mejores opciones que nos podemos encontrar. Si a esto le sumamos que se trata de una planta muy estética, llenamos todos los casilleros para optar por ella.

Plantas árbol de Jade.jpg Los cuidados del árbol de jade son básicos: prestar atención al riego, a que no le de atención la luz del sol y el espacio que ocupa dentro de casa

Cuánto tarda un árbol de jade en florecer

Probablemente, no sabías que el árbol de jade es una planta que puede llenarse de flores, y es que sí es así, pero que esto ocurra, puede tomar mucho más tiempo que el de otra especie. Los expertos en jardinería aseguran que hay que llenarse de paciencia.

Para que nuestro árbol de Jade se llene de flores, las cuales suelen ser pequeñas y de tonos blancos, hace falta esperar que la planta transcurra hasta 7 años de su vida para que ocurra por primera vez.