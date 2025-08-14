Cómo cuidar un árbol de jade según los jardineros

El Feng Shui es una filosofía de vida nacida en el Oriente hace millones de años, y su enfoque trabaja directamente sobre las energías del entorno de la persona. A través de ellas, se busca generar un ambiente propicio para la obtención de los objetivos personales.

El árbol de Jade es considerado el elemento más poderoso energéticamente hablando para la filosofía oriental, y es que se destaca por ser un símbolo de prosperidad y buena fortuna. Desde el Oriente se considera a esta planta como una fuente de energía positiva, abundancia y riqueza.

Árbol de Jade.jpg Los expertos en jardinería aseguran que el árbol de jade que hay que prestarle atención a la luz y riego

Si nos posicionamos en la mirada de los expertos en jardinería, la gente está acudiendo cada vez más a esta planta por tratarse de una especie que no requiere de grandes cuidados y que es muy estética para el interior del hogar. El árbol de Jade cumple la perfección los principales objetivos que tienen las personas a la hora de optar por una planta de interior.

3 consejos para que nuestro árbol de jade dure mucho más tiempo

Los cuidados básicos de los expertos en jardinería, para que nuestro árbol de Jade se encuentre sano y fuerte, se centran especialmente en 3 puntos:

Riego cada 3 o 4 días

No exponer la planta al sol

Evitar que esté ubicada en sitios húmedos

Pero existen 3 recomendaciones más que pocos conocen y que harán que nuestro árbol de jade se encuentra más fuerte que nunca, y es que los expertos en jardinería aconsejan seguir los siguientes puntos: