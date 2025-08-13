El secreto que hará que tu árbol de jade dure muchos años

De acuerdo a la mirada del Feng Shui, el árbol de jade es un amuleto y un imán para las energías del hogar, y es que se trata de uno de los elementos más poderosos en lo que respecta a plantas. Esta filosofía oriental toma a esta especie como un símbolo de la buena suerte y la abundancia, es por ello que muchos acuden a ella a la hora de la búsqueda de objetivos económicos.

Si la persona va más por el lado al de lo estético del hogar, el árbol de Jade también es una planta de las más recomendadas por los jardineros, y esto se debe a que es la combinación perfecta de belleza y de pocos cuidados. Estamos frente a una planta que requiere de atenciones mínimas, pero vitales para su existencia.

Árbol de Jade.jpg Cómo hacer que el árbol de jade dure más años

Si logramos trabajar en lo que es la luz adecuada, los riegos controlados y un ambiente estable, de acuerdo a la mirada de los jardineros, lograremos que el árbol de jade dure muchos años dentro de nuestra casa.

El secreto de los jardineros sobre el árbol de Jade

Siguiendo el pie de la letra las principales recomendaciones de los jardineros sobre los cuidados del árbol de Jade, lograremos que la planta se encuentre en un buen estado de salud, pero hay un secreto que puede ayudarnos a que la planta viva más de la cuenta.

Según revelan los jardineros, si evitamos la planta, sea expuesta ante cambios bruscos, el árbol de Jade vivirá mucho más tiempo. Esto implica que debemos mantenerla alejada de corrientes de aire, radiadores o estufas, ya que afectará su salud.