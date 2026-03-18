Cómo y cuándo reforzar el sustrato del árbol de jade para el otoño

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El triángulo del éxito para el árbol de jade: agua, ubicación y sustrato

Mantener un árbol de jade saludable en el interior de casa requiere prestar atención a tres factores que trabajan en conjunto. El primero es la luz: al acortarse los días, es vital acercar la maceta a ventanas que den al norte para captar cada rayo de sol disponible en la provincia.

Según explica el ingeniero agrónomo Ricardo Mariotti, especialista en paisajismo, el drenaje sigue siendo el factor crítico. "El árbol de jade perdona la falta de agua, pero no el encharcamiento; por eso, el sustrato debe ser siempre liviano y permitir que el excedente fluya rápido", detalla el experto.

El riego debe empezar a espaciarse a medida que marzo avanza. La humedad del ambiente empieza a cambiar, y la tierra tarda más en secarse que en enero. La regla de oro es simple: meté el dedo en la tierra; si sentís humedad, no riegues.

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Un error común es dejar el árbol de jade cerca de calefactores o estufas que empezaremos a encender pronto. Ese calor seco es letal para las hojas, ya que las deshidrata de forma artificial. Buscá un lugar fresco pero muy iluminado para que la planta respire correctamente.

Cómo reforzar la tierra del árbol de jade en otoño: cuándo hacerlo

Los jardineros son muy claros: el momento de actuar es ahora. La mejor fecha para iniciar el refuerzo del sustrato es durante la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril. Hacerlo en este tramo permite que el árbol de jade asimile los nutrientes antes de que el frío paralice su crecimiento.

La especialista en botánica María Laura Venti recomienda un aporte extra de material orgánico pero con cautela. "Lo ideal para el árbol de jade en esta época es añadir una capa de humus de lombriz en la superficie, mezclada con un poco de arena de río para mantener la porosidad", señala Venti.

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Este refuerzo nutricional le da a la planta las defensas necesarias contra las plagas típicas del otoño, como la cochinilla. Además, la arena ayuda a que, si por error regamos de más en un día frío, el agua no quede atrapada asfixiando las raíces.

Si notás que el sustrato actual de tu árbol de jade está muy compactado o "duro", este es el momento de usar un palito para pinchar suavemente la tierra y airearla antes de agregar el nuevo abono. Esto garantiza que los nutrientes lleguen efectivamente a la zona radicular.