Qué cuidados debo tener con el árbol de jade en otoño

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Cuáles son los cuidados básicos de un árbol de jade

Para lograr que un árbol de jade se encuentre bien sana y fuerte, no requiere de muchos cuidados, pero si que sean intensivos. Con enfocarnos en su riego, ubicación y exposición al sol, tendremos grandes resultados. No es una planta de grandes exigencias.

El riego en verano debe ser profundo pero muy espaciado, permitiendo que el sustrato se seque por completo entre cada intervención. Según explica el ingeniero agrónomo Ricardo Mariotti, especialista en paisajismo, el exceso de agua es el principal enemigo. "El árbol de jade prefiere pasar un poco de sed antes que tener los pies mojados, especialmente cuando buscamos cambiar su pigmentación", afirma el experto.

La ubicación dentro de casa es fundamental: buscá un lugar con ventilación cruzada y mucha claridad. Un árbol de jade que vive en la oscuridad nunca tendrá la energía suficiente para transformar el color de sus hojas y terminará estirándose débilmente.

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En cuanto al sustrato, lo ideal es una mezcla de tierra orgánica con un buen porcentaje de material drenante, como perlita o arena gruesa. Esto evita que la humedad se estanque, algo vital para que el árbol de jade mantenga sus raíces fuertes durante el proceso de coloración.

Los cambios específicos que impone la llegada del otoño

El otoño no es solo una baja de temperatura, es el momento en que el árbol de jade ralentiza su metabolismo. La especialista en botánica María Laura Venti señala que uno de los cambios más notorios es la coloración de las hojas ante el estrés térmico.

"Con el fresco del otoño, el árbol de jade suele desarrollar esos bordes rojizos tan atractivos", explica Venti. Este proceso es natural y saludable, siempre y cuando la planta no reciba heladas directas que puedan quemar sus tejidos.

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Un cuidado que cambia drásticamente en esta estación es la fertilización. Durante el otoño, se debe suspender cualquier tipo de abono químico. El árbol de jade entra en una fase de reposo y forzar su crecimiento con nutrientes extra puede generar brotes débiles.

También es el momento de revisar la presencia de plagas como la cochinilla algodonosa, que aprovecha el ambiente más húmedo del otoño. Un chequeo semanal en las axilas de las hojas del árbol de jade te permitirá actuar a tiempo con una limpieza manual o alcohol diluido.

Finalmente, si tenés tu árbol de jade en una galería, empezá a planificar su resguardo. Las noches de otoño pueden ser traicioneras en Mendoza y una bajada brusca de temperatura por debajo de los 10 grados podría empezar a estresar a la planta más de la cuenta.