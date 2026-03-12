Cómo lograr que el árbol de jade tenga las hojas rojas en verano

Árbol de Jade.jpg

Cuáles son los cuidados básicos de un árbol de jade

Para lograr que un árbol de jade se encuentre bien sana y fuerte, no requiere de muchos cuidados, pero si que sean intensivos. Con enfocarnos en su riego, ubicación y exposición al sol, tendremos grandes resultados. No es una planta de grandes exigencias.

El riego en verano debe ser profundo pero muy espaciado, permitiendo que el sustrato se seque por completo entre cada intervención. Según explica el ingeniero agrónomo Ricardo Mariotti, especialista en paisajismo, el exceso de agua es el principal enemigo. "El árbol de jade prefiere pasar un poco de sed antes que tener los pies mojados, especialmente cuando buscamos cambiar su pigmentación", afirma el experto.

La ubicación dentro de casa es fundamental: buscá un lugar con ventilación cruzada y mucha claridad. Un árbol de jade que vive en la oscuridad nunca tendrá la energía suficiente para transformar el color de sus hojas y terminará estirándose débilmente.

Árbol de Jade.jpg

En cuanto al sustrato, lo ideal es una mezcla de tierra orgánica con un buen porcentaje de material drenante, como perlita o arena gruesa. Esto evita que la humedad se estanque, algo vital para que el árbol de jade mantenga sus raíces fuertes durante el proceso de coloración.

El paso a paso para las hojas rojas en el árbol de jade: estrés y antocianinas

El cambio de color en el árbol de jade se debe a un proceso biológico llamado síntesis de antocianinas. Estos pigmentos actúan como un "protector solar" natural que la planta genera para defenderse de la alta radiación y el calor extremo. Es un truco para darle otro toque estético a la suculenta.

La especialista en botánica María Laura Venti señala que el secreto está en el estrés controlado. "Para que el árbol de jade se ponga rojo, necesita varias horas de sol directo y una disminución en la frecuencia de riego", explica Venti sobre este fenómeno.

Árbol de Jade (2).jpg

El proceso es sencillo: debés exponer tu árbol de jade al sol de la mañana (de 8 a 11) de forma gradual. Al recibir esta luz intensa, la planta activa sus pigmentos rojos para proteger la clorofila, dándole ese aspecto degradado tan atractivo en los bordes.

Es importante entender que este cambio no daña la salud de la suculenta si se hace con cuidado. Al contrario, un árbol de jade con bordes rojos suele ser una planta más compacta, robusta y mejor preparada para los cambios de temperatura del otoño.