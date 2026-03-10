Por qué el árbol de jade no debe estar pegada a la ventana al mediodía

Según explica el ingeniero agrónomo y especialista en paisajismo, Ricardo Mariotti, la clave está en el drenaje. "Un sustrato apelmazado es la sentencia de muerte para el árbol de jade, ya que sus raíces necesitan respirar tanto como absorber humedad", detalla el experto.

En cuanto a la ubicación general, lo ideal es buscar espacios con luz filtrada o ambientes muy iluminados pero sin sol directo constante. El árbol de jade prefiere la estabilidad térmica, lejos de las corrientes de aire frío o de los calores extremos de los calefactores.

arbol de jade (2)

Si hablamos del suelo, una mezcla de tierra orgánica con un 30% de arena o perlita es lo recomendado. Esto garantiza que el árbol de jade mantenga sus raíces sanas y libres de hongos, que son la principal causa de caída de hojas en ejemplares de interior.

El "efecto lupa": por qué alejarla de la ventana al mediodía

La razón principal para no dejar el árbol de jade pegado al vidrio al mediodía es el fenómeno físico conocido como efecto lupa. El cristal de la ventana actúa concentrando los rayos UV directamente sobre las hojas carnosas de la planta, elevando su temperatura a niveles críticos.

La especialista en botánica y autora de guías de cultivo, María Laura Venti, advierte sobre las consecuencias visibles de este error. "El sol del mediodía puede provocar quemaduras irreversibles en el árbol de jade, que aparecen como manchas marrones o cicatrices grisáceas", señala Venti.

arbol de jade (6)

Al ser una planta de interior, el árbol de jade no desarrolla la misma cutícula protectora que un ejemplar criado a la intemperie. Por eso, el calor extremo atrapado entre la cortina y el vidrio deshidrata las células de la hoja en cuestión de horas, debilitando toda la estructura.

Además de las quemaduras, el exceso de calor directo al mediodía provoca que el árbol de jade entre en un estado de estrés hídrico. Esto hace que la planta pierda su color verde vibrante y se torne de un tono rojizo apagado o amarillento, señal de que está sufriendo.

Para evitarlo, lo ideal es retirar la maceta al menos un metro de la ventana durante las horas pico. Así, tu árbol de jade recibirá la claridad necesaria para su fotosíntesis sin correr el riesgo de marchitarse por el impacto directo del sol mendocino.