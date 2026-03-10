Becas Progresar: fechas de cobro de marzo y quiénes reciben la última cuota del 2025

Becas Progresar: fechas de cobro para marzo de 2026

Como lo muestra ANSES detalladamente en su página web, el calendario de pago de las Becas Progresar están a la vista para todos los beneficiarios. Así, los becarios pueden encontrar todo lo necesario para recibir el correspondiente depósito.

Las fechas de cobro de marzo de 2026 de las Becas Progresar comienzan el próximo viernes 13 y se extiende hasta el jueves 19, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario.

Fechas de cobro del mes de febrero:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 13 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 16 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 17 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 18 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 19 de marzo

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Becas Progresar: quiénes cobran las últimas cuotas del 2025

El pago de las últimas cuotas de las Becas Progresar 2025 dependen del momento en que se inscribieron los estudiantes (marzo o agosto del 2025). Y también varia si son becarios del Progresar Obligatorio o el Progresar Superior.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025.

Según lo dispuesto por la Resolución 388/2025, las exigencias para cobrar lo retenido durante el año, los estudiantes debieron cumplir con los siguientes puntos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.

Progresar Obligatorio:

Los estudiantes debieron haber participado al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025

No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación

La escuela debió validar la actividad (hasta el 30/12/2025) mediante un certificado subido por el estudiante a la plataforma del Progresar (hasta el 30/11/2025)

Progresar Superior:

Los postulantes a la beca en su carácter de ingresantes tenían que acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio del año en curso (solo primer año)

Los postulantes a la beca en calidad de estudiantes avanzados debían acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año vigente

No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo

Qué se abona en 2026 de las Becas Progresar

El pago de las últimas cuotas de las Becas Progresar dependen del momento en que se inscribieron los estudiantes (marzo o agosto del 2025). Y también varia si son becarios del Progresar Obligatorio o el Progresar Superior.

Progresar Obligatorio

Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%.

Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%.

Todas estas cuotas son estímulo por rendimiento académico. Es decir, por no adeudar materias del año en curso como así tampoco de años anteriores al momento de finalizar el ciclo lectivo vigente.

Progresar superior

Inscriptos en marzo: en febrero se cobra la cuota 11 (de un total de 12) y es por un monto de $35.000 ya que no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 11 y 12 son de este tipo.

Inscriptos en agosto: en febrero se cobra la cuota 6 (de un total de 6) por $35.000 y no se retiene el 20%. Corresponde a una cuota estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. Las cuotas 10, 5 y 6 son de este tipo.

En los estudiantes ingresantes, esta certificación deberá acreditar un avance del 80% del año en curso. Los estudiantes avanzados deben haber alcanzado al menos el 50% del año en curso.