Preventores rescataron a un bebé de 5 meses después de romper el vidrio de un auto

rescate bebe El pequeño de 5 meses permaneció en el vehículo cerrado sin que su madre lo pudiera sacar. Los vecinos alertaron al 911. Foto: gentileza prensa Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Otras situaciones de tensión se han vivido pero no de esta manera. Un caso para recordar es el del La Barraca, donde una madre dejó encerrado a su bebé de 1 año para ir a comprar.

El rescate del bebé: una decisión difícil

Mientras los preventores contenían a la madre y mantenían contacto visual permanente con el bebé para monitorear su respiración y estado, se intentaron diversas maniobras técnicas para abrir las puertas sin causar daños al rodado. Sin embargo, el tiempo corría y la desesperación de la familia crecía.

Ante la imposibilidad de accionar las cerraduras y priorizando la integridad física del niño, los efectivos -con la autorización expresa de los familiares- tomaron una decisión drástica: rompieron el vidrio del acompañante.

Así, lograron accionar el cierre centralizado, abrir el vehículo y rescatar al pequeño.

Final feliz y asistencia médica

Una vez fuera del habitáculo, se verificó de inmediato el estado de salud del pequeño, constatando que se encontraba en buen estado general y sin ningún tipo de lesión.

La madre del bebé continuó con un cuadro de crisis nerviosa severa. Aunque se solicitó la presencia de un coordinador del 911, sus familiares decidieron trasladarla por sus propios medios a un centro asistencial para que recibiera atención médica.