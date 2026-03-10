Preventores rescataron a un bebé de 5 meses después de romper el vidrio de un auto

Un dramático episodio se vivió este martes en el barrio Soberanía cuando un bebé de apenas 5 meses quedó atrapado accidentalmente dentro de un vehículo. Tras momentos de muchísima angustia y ante el estado de shock de la madre, el personal de preventores debió romper un cristal para poner a salvo al pequeño.
Todo comenzó durante un patrullaje preventivo de rutina. El personal de seguridad de la Comuna de Capital recibió un aviso urgente a través del sistema Ojos en Alerta: vecinos de la zona informaban sobre gritos de auxilio desesperados que provenían de una vivienda cercana.
Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena crítica. Una mujer, en medio de un fuerte ataque de pánico, explicó que su auto se había cerrado de forma accidental con las llaves adentro y, lo más grave, con su hijito en el interior.
Otras situaciones de tensión se han vivido pero no de esta manera. Un caso para recordar es el del La Barraca, donde una madre dejó encerrado a su bebé de 1 año para ir a comprar.
El rescate del bebé: una decisión difícil
Mientras los preventores contenían a la madre y mantenían contacto visual permanente con el bebé para monitorear su respiración y estado, se intentaron diversas maniobras técnicas para abrir las puertas sin causar daños al rodado. Sin embargo, el tiempo corría y la desesperación de la familia crecía.
Ante la imposibilidad de accionar las cerraduras y priorizando la integridad física del niño, los efectivos -con la autorización expresa de los familiares- tomaron una decisión drástica: rompieron el vidrio del acompañante.
Así, lograron accionar el cierre centralizado, abrir el vehículo y rescatar al pequeño.
Final feliz y asistencia médica
Una vez fuera del habitáculo, se verificó de inmediato el estado de salud del pequeño, constatando que se encontraba en buen estado general y sin ningún tipo de lesión.
La madre del bebé continuó con un cuadro de crisis nerviosa severa. Aunque se solicitó la presencia de un coordinador del 911, sus familiares decidieron trasladarla por sus propios medios a un centro asistencial para que recibiera atención médica.