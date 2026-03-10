La Municipalidad de Capital confirmó para sábado y domingo el Mundial de la Hamburguesa

Ciudad hamburguesa plato La promoción de la hamburguesa con papas costará $10.000 Foto: Archivo

Sábado y domingo, el Mundial de la Hamburguesa

El Mundial de la Hamburguesa es considerado uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año.

La organización confirmó que los locales participantes ya tienen sus puestos de venta preparados para ofrecer tanto su producto estrella como un menú unificado pensado para el bolsillo del asistente: lacheeseburger con papas tendrá un valor de $10.000, mientras que el combo con bebida (gaseosa) costará $12.000.

Además de la competencia, el predio contará con música en vivo y sets de DJ durante ambas jornadas, junto a una zona de juegos diseñada para los más chicos.

Las hamburgueserías participantes serán: Bairoleto Hamburguesas y Buleburgers (Guaymallén), Burger Point’s (Las Heras), Burger Shoppe (Godoy Cruz), Burgerhood, Burgery y Cacha’s Food (San Martín), Estilo Smash, Food Fighter, Jack House, Peak Burgers y Mendoburger (Luján de Cuyo), Mosh (Godoy Cruz), Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán), Roux Street (San Rafael), Smash Club y Smoky (Godoy Cruz), TBT y Vicios Club de Burgers.

Habrá alternativas vegetarianas y opciones sin TACC, de la mano de ZeroGluten. El maridaje estará a cargo de dos barras exclusivas de bebidas con el apoyo de 23 Ríos, Andes Origen y Pepsi.

La playa de estacionamiento habilitada estará ubicada frente a la Nave Cultural, en España y Las Cubas.

La competencia en la Nave Cultural: el cuadro de octavos de final

Uno de los grandes atractivos en las dos jornadas serán los enfrentamientos en vivo. De las 19 hamburgueserías presentes, 16 irán por la copa en llaves de eliminación directa. Los cruces de octavos de final ya fueron definidos por sorteo y serán los siguientes

Burger Point’s vs. Bairoleto

Smoky vs. Pez de montaña

Cacha’s Food vs. Estilo smash

Roux Street vs. TBT

Smash club vs. Burgery

Jack House vs. Burgerhood

Peak Burgers vs. Buleburgers

Mosh vs. Food fighter

Las rondas de octavos y cuartos de final se realizarán el sábado, mientras que la semifinal y la gran final se desarrollarán el domingo.