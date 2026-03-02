Vuelve Sabores Mendocinos, un clásico de Mc Donald's

Creemos también que este menú, propone llevar nuestra bebida nacional a nuevos territorios y ocasiones de consumo; hacia situaciones espontáneas y relajadas, combinando hamburguesas con vinos frescos, frutados y fáciles de beber.

“Estamos orgullosos de poder seguir un año más presentando un menú único, el cual pone en relieve la importancia del contexto y homenajea la cultura local” explica Luis Zamboni Presidente de Arcos Mendocinos.

Calidad asegurada, certificación internacional

Toda la línea de productos e ingredientes de McDonald’s está regida por altos estándares de calidad que están validados internacionalmente y que apuntan a asegurar su trazabilidad. Todos los procesos involucrados en la cadena de valor están alineados a los valores de la compañía y cumplen las mejores prácticas productivas.

Los proveedores siguen rigurosos estándares de calidad, que no solo involucran el tratamiento de la materia prima, sino también a la sustentabilidad y responsabilidad social en el proceso.