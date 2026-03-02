Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Mendoza

A su vez, los carretes de riego ofrecen una alternativa versátil y eficiente, ideal para parcelas irregulares y superficies variables, con bajo consumo energético y alta confiabilidad operativa.

foto 2 Grupo Criolani afianza su posicionamiento en el mercado argentino con la apertura de una nueva sucursal en Rosario, que refuerza su capacidad comercial y técnica como parte de su plan de expansión.

La propuesta se completa con los separadores de efluentes Bauer, tecnología clave para la gestión eficiente de residuos líquidos en el agro y la industria.

Estos equipos permiten la separación de fases sólida y líquida, reduciendo volúmenes de almacenamiento y transporte, facilitando el manejo de nutrientes y contribuyendo al cumplimiento de las normativas ambientales.

A ello se suman soluciones tecnológicas avanzadas que integran automatización, control y monitoreo, optimizando los procesos productivos y garantizando un uso más eficiente de los recursos disponibles.

foto-3 Criolani Bauer informa que continua en la región en la etapa de selección y evaluación de subdistribuidores, con el objetivo de ampliar su red comercial y técnica.

Ampliar la red comercial y técnica

En paralelo, Criolani Bauer informa que continua en la región en la etapa de selección y evaluación de subdistribuidores, con el objetivo de ampliar su red comercial y técnica y acercar estas soluciones a más productores y empresas de la región. La iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades de desarrollo local, respaldadas por la experiencia, trayectoria y soporte del Grupo Criolani y la tecnología Bauer.

De este modo, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en el país, apostando a la innovación, la sustentabilidad y el crecimiento sostenido de su red de negocios, acompañando el desarrollo de las economías regionales de Cuyo.