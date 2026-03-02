Inicio empresas Rosario
Expansión y tecnología

Criolani Bauer crece en el país: nueva sucursal en Rosario, Expoagro 2026 y expansión en Mendoza

Grupo Criolani fortalece su red comercial y técnica en Rosario, acercando las soluciones de Bauer a los productores rosarinos y también mendocinos

Grupo Criolani afianza su posicionamiento en el mercado argentino con la apertura de una nueva sucursal en Rosario, que refuerza su capacidad comercial y técnica como parte de su plan de expansión, acercando soluciones de riego, gestión de efluentes y tecnología al agro y a las economías regionales, incluida la provincia de Mendoza.

Destacan los pivotes de riego Bauer

En este marco, Criolani Bauer volverá a participar de Expoagro 2026 con un stand propio, donde presentará la paleta 360° de soluciones Bauer, con fuerte foco en el uso eficiente del agua, la optimización de los procesos productivos y la sustentabilidad.

Entre los principales productos que se presentarán se destacan los pivotes de riego Bauer, reconocidos por su robustez, precisión y adaptabilidad a distintos tipos de suelos y cultivos, permitiendo una aplicación uniforme del agua y una mejora sustancial en los rendimientos.

A su vez, los carretes de riego ofrecen una alternativa versátil y eficiente, ideal para parcelas irregulares y superficies variables, con bajo consumo energético y alta confiabilidad operativa.

La propuesta se completa con los separadores de efluentes Bauer, tecnología clave para la gestión eficiente de residuos líquidos en el agro y la industria.

Estos equipos permiten la separación de fases sólida y líquida, reduciendo volúmenes de almacenamiento y transporte, facilitando el manejo de nutrientes y contribuyendo al cumplimiento de las normativas ambientales.

A ello se suman soluciones tecnológicas avanzadas que integran automatización, control y monitoreo, optimizando los procesos productivos y garantizando un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Ampliar la red comercial y técnica

En paralelo, Criolani Bauer informa que continua en la región en la etapa de selección y evaluación de subdistribuidores, con el objetivo de ampliar su red comercial y técnica y acercar estas soluciones a más productores y empresas de la región. La iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades de desarrollo local, respaldadas por la experiencia, trayectoria y soporte del Grupo Criolani y la tecnología Bauer.

De este modo, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en el país, apostando a la innovación, la sustentabilidad y el crecimiento sostenido de su red de negocios, acompañando el desarrollo de las economías regionales de Cuyo.

