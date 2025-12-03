Más de 100 referentes en materia hídrica se reunieron en Mendoza, en la 2da edición de "Diálogos de Expertos por el Agua".

irrigacion (3) El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli (centro) junto al ingeniero Oscar Vélez (izquierda) y Miguel Mathus Escorihuela (derecha) durante el Congreso.

Además, y antes de comenzar con la jornada, hubo un espacio para distinguir y homenajear al ingeniero Oscar Vélez, un gran colaborador del Departamento General de Irrigación, con basta trayectoria y conocimientos en la gestión urbana de agua, como el control y regulación de la prestación del Servicio Público de Agua Potable y Saneamiento. Por esta razón recibió un presente institucional.

Charla magistral sobre la Gestión del Cambio

Posteriormente, y antes de pasar a la conformación de las diferentes salas de trabajo, el representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Lic. Rafael Echeverri, brindó una charla magistral sobre la Gestión del Cambio. El experto además participará con una ponencia en el V Congreso Internacional Agua para el Futuro, en la MESA TEMÁTICA I: "Agua y Políticas Públicas".

Echeverri es un experto en desarrollo territorial y políticas públicas de nacionalidad colombiana, cuya trayectoria profesional se distingue por una profunda experiencia en la intersección de la academia, la alta dirección pública y la cooperación internacional, con un enfoque particular en la "gestión territorial".

Actualmente ejerce como profesor en la Universidad de Córdoba, España, y como consultor internacional, tras haber ocupado cargos de máximo nivel en el Gobierno de Colombia, incluyendo Viceministro y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretario General y Director de Asentamientos Humanos del Ministerio del Medio Ambiente, y Director General de Análisis Socioeconómico en el Departamento Estadístico de Colombia, así como investigador en la Universidad de los Andes.

Su influencia trasciende fronteras gracias a su rol como Especialista en Desarrollo Territorial para el IICA, Secretario del Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial y su extensa labor como consultor para organismos multilaterales clave como el Banco Mundial, el BID, la FAO, la CEPAL, y la Unión Europea, asesorando gobiernos en múltiples países de América Latina.

irrigacion (2) Los 140 expertos que se dieron cita en esta jornada accesoria al Congreso y se dividieron según su especialidad en distintas Mesas de Trabajo.

Hubieron distintas mesas de trabajo

Más tarde, los 140 expertos que se dieron cita en esta jornada accesoria al Congreso, se dividieron según especialidad en las siguientes Mesas de Trabajo: