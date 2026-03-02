Sancor Seguros estará presente en la edición 90° de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Sancor Seguros celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza

La velada tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo a las 21hs y tiene como principal objetivo homenajear a las reinas departamentales que luego competirán por el título de Reina Nacional de la Vendimia. Este año, el show destacado estará a cargo de Jorge Rojas.

Estarán presentes las máximas autoridades del Grupo Sancor Seguros, entre las que se destacan el Presidente de Sancor Seguros, Carlos Casto; la Presidenta de Prevención ART, María Victoria Szychowski; y el Presidente de Prevención Salud, Federico Ariel; además de Alejandro Simón, CEO de la cooperativa. También participarán Productores Asesores, clientes de las distintas zonas de actuación de la empresa y autoridades políticas de nivel nacional y provincial. Al día siguiente, todos los invitados por la compañía disfrutarán de la vista de Carrousel de Vendimia en las terrazas del hotel.