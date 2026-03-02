Leiva Joyas impulsa récord de tasaciones de oro en Mendoza en el Hotel NH

leiva joyas Durante 2025, Leiva Joyas registró un récord histórico de tasaciones a nivel nacional.

El servicio forma parte del recorrido nacional de la firma y responde a una demanda creciente: acceder a una valuación confiable sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires. En cada encuentro, los expertos analizan las piezas de manera detallada y ofrecen una cotización transparente, con la opción de concretar la venta en el momento y recibir el pago inmediato mediante el método que resulte más conveniente.

Por qué crecen las tasaciones de oro en Mendoza

El interés sostenido por este tipo de servicios se refleja en los resultados recientes de la firma: durante 2025, Leiva Joyas registró un récord histórico de tasaciones a nivel nacional, impulsado por el crecimiento de consultas sobre el valor real de piezas heredadas o en desuso. A su vez, el Leiva Tour del año pasado convocó a miles de personas en distintas plazas del país, con paradas destacadas en Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Salta, entre otras ciudades, consolidando la propuesta como una de las experiencias más convocantes del sector.

Además de la tasación, quienes asistan podrán explorar alternativas para preservar o reinvertir su capital. Entre ellas, la adquisición de lingotes de oro y plata certificados en distintas presentaciones, elegidos por muchos clientes como resguardo de valor a largo plazo por su estabilidad y aceptación internacional.

Embed - ¡Volvemos a Mendoza!

Desde la firma destacan que el objetivo del Leiva Tour es acercar un servicio claro y accesible, basado en el asesoramiento personalizado. Cada evaluación busca brindar información precisa para que cada persona pueda decidir con tranquilidad qué hacer con sus piezas.

Tras el éxito de sus ediciones anteriores en la provincia, la nueva visita busca fortalecer el vínculo con el público local y brindar una experiencia segura y confiable para quienes desean tomar decisiones informadas sobre sus pertenencias de valor.

Para quienes estén considerando tasar, vender o simplemente informarse, la recomendación es reservar turno con anticipación y aprovechar esta instancia de consulta directa con especialistas.

Más información y turnos disponibles en la web oficial o a través del canal de WhatsApp de Leiva Joyas.