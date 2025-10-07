5 razones por las que invertir en oro en Mendoza puede cambiar tu futuro financiero

Demanda sostenida por parte de bancos centrales , que siguen acumulando reservas en oro como estrategia de estabilidad.

, que siguen acumulando reservas en oro como estrategia de estabilidad. Interés de pequeños y medianos inversores , que ven en el metal una alternativa tangible y menos expuesta a sobresaltos.

, que ven en el metal una alternativa tangible y menos expuesta a sobresaltos. Avance de la digitalización de activos , que simplifica la compra y el acceso a lingotes físicos.

, que simplifica la compra y el acceso a lingotes físicos. Inestabilidad en los mercados de divisas y acciones , que impulsa la búsqueda de refugios sólidos.

, que impulsa la búsqueda de refugios sólidos. Oferta limitada, ya que la producción minera crece a un ritmo menor que la demanda mundial.

En nuestro país, donde las decisiones financieras suelen estar atravesadas por la necesidad de preservar el valor de los ahorros, el interés por el oro no deja de crecer. El atractivo radica en que se trata de un activo tangible, fácilmente divisible y con liquidez inmediata. Además, ofrece la posibilidad de adaptarse a distintos perfiles: desde quienes compran lingotes pequeños para iniciarse hasta quienes proyectan inversiones mayores.

Leiva Joyas, una alternativa local

Dentro de este contexto, Leiva Joyas es una de las opciones más confiables para quienes desean invertir en oro en Mendoza. La firma ofrece un catálogo propio de lingotes de 24 kilates en distintos formatos —desde 1 hasta 50 gramos— y monedas internacionales de gran reconocimiento, como el Argentino de Oro, el Krugerrand sudafricano y la Libra Esterlina inglesa.

FOTO2 5 razones por las que invertir en oro en Mendoza.

Cada pieza cuenta con certificado de autenticidad y pureza, lo que garantiza transparencia y respaldo en cada operación. Además, la empresa brinda facilidades de pago: se pueden realizar compras en efectivo en pesos o dólares, mediante transferencia bancaria, o aprovechar promociones con tarjetas de crédito que incluyen 3/6 cuotas sin interés y reintegros de hasta 30% de ahorro.

Otro diferencial es el servicio de guardado gratuito, que permite almacenar los lingotes en un espacio seguro con monitoreo digital a través de una app. De este modo, el inversor puede acceder a sus activos en cualquier momento, incluso sin tenerlos físicamente en su hogar.

Para quienes buscan más información, pone a disposición asesoramiento vía WhatsApp y atención en su punto publicitario (Av. de Acceso Este 3280, primer piso. Mendoza Shopping), además de contar con un catálogo en su sitio web, lo que facilita cada paso del proceso de compra.