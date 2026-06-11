Minor Hotels Europe & Americas, propietario, operador e inversor hotelero con una cartera de 640 hoteles y resorts en 66 países, presenta la propuesta gastronómica y de eventos de NH Mendoza Cordillera. Este hotel es una opción ideal tanto para quienes buscan disfrutar de un almuerzo ejecutivo como para empresas y particulares que deseen organizar encuentros corporativos o sociales con el respaldo y la calidad de una marca hotelera internacional.
NH Mendoza Cordillera invita a disfrutar su menú ejecutivo y presenta sus espacios corporativos y sociales
NH Mendoza Cordillera presenta su propuesta gastronómica y espacios para eventos, con menú ejecutivo, salas flexibles y servicios personalizados en pleno centro de Mendoza
El menú ejecutivo del hotel ofrece dos alternativas una propuesta de dos pasos con bebida incluida por $30.000 y una opción de tres pasos con bebida incluida por $35.000, disponible al mediodía, de lunes a domingo. La experiencia combina sabores locales, calidad gastronómica y un entorno confortable en pleno centro de la ciudad.
Además de su oferta gastronómica, NH Mendoza Cordillera cuenta con infraestructura especialmente diseñada para la realización de eventos corporativos y sociales.
“Nuestras cuatro salas de reuniones flexibles son ideales para conferencias, cursos de formación y lanzamientos de productos. Están estratégicamente ubicadas en la planta baja y pueden combinarse hasta conseguir un gran espacio único con capacidad para hasta 240 personas. Podemos suministrar equipamiento audiovisual, coffee breaks, cenas de empresa y cócteles”, destaca Federico Galante, gerente general de NH Mendoza Cordillera.
El hotel ofrece propuestas gastronómicas personalizadas para todo tipo de encuentros, incluyendo recepciones de gala, cócteles, catas de vino, cenas empresariales y buffets con elaboración artesanal. Asimismo, su equipo de profesionales acompaña cada etapa de la organización para garantizar una experiencia exitosa y a medida de cada cliente.
Ubicado en el corazón de Mendoza, el hotel se encuentra a pocos minutos de los principales atractivos turísticos de la ciudad y constituye un punto de partida ideal para descubrir bodegas, disfrutar de la gastronomía regional y vivir la esencia de uno de los destinos vitivinícolas más reconocidos de América Latina.
Información y reservas: [email protected]