NH Mendoza Cordillera invita a disfrutar su menú ejecutivo y presenta sus espacios corporativos y sociales

“Nuestras cuatro salas de reuniones flexibles son ideales para conferencias, cursos de formación y lanzamientos de productos. Están estratégicamente ubicadas en la planta baja y pueden combinarse hasta conseguir un gran espacio único con capacidad para hasta 240 personas. Podemos suministrar equipamiento audiovisual, coffee breaks, cenas de empresa y cócteles”, destaca Federico Galante, gerente general de NH Mendoza Cordillera.

NH CORDILLERA (1) El hotel ofrece propuestas gastronómicas personalizadas para todo tipo de encuentros, incluyendo recepciones de gala, cócteles, catas de vino, cenas empresariales y buffets con elaboración artesanal.

El hotel ofrece propuestas gastronómicas personalizadas para todo tipo de encuentros, incluyendo recepciones de gala, cócteles, catas de vino, cenas empresariales y buffets con elaboración artesanal. Asimismo, su equipo de profesionales acompaña cada etapa de la organización para garantizar una experiencia exitosa y a medida de cada cliente.

Ubicado en el corazón de Mendoza, el hotel se encuentra a pocos minutos de los principales atractivos turísticos de la ciudad y constituye un punto de partida ideal para descubrir bodegas, disfrutar de la gastronomía regional y vivir la esencia de uno de los destinos vitivinícolas más reconocidos de América Latina.

Información y reservas: [email protected]