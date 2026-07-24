Banco Macro junto a Sanbai Solutions presentaron novedades para el sector productivo, apoyando proyectos de energía limpia

La presentación en Chacras Park.

En San Martín clientes Macro Selecta disfrutaron de la presentación que se desarrolló en Tótem Hotel & Spa. En la misma empresarios y decisores del sector, compartieron perspectivas y desafíos que las nuevas soluciones energéticas ofrecen a sectores como el Agro, Ganadería, la industria Metalúrgica y Vitivinicultura.

De izquierda a derecha: Marcelo Aurieme Gerente Sucursal San Martín, Rocío Aranda gerente Regional Mendoza y Gonzalo Urroz, director comercial regional de Sambai.

Finalmente el último encuentro se realizó en San Rafael en las instalaciones del Hotel Tower, donde clientes del sur de la provincia de Mendoza pudieron exponer y analizar necesidades puntuales y escuchar herramientas de financiamiento.

Rocío Aranda dando la bienvenida a los clientes Macro Selecta de San Rafael.

Banco Macro tiene el 79% de sus sedes en el interior del país. En la actualidad hay 143 localidades donde, entre sucursales y cajeros automáticos, constituye la única presencia bancaria. Sumando tecnología para nuestras comunidades, nos alineamos con nuestro propósito: cercanía, protagonismo, agilidad y orgullo.