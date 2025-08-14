Por qué crece la demanda de oro en Mendoza y cómo sumarse a la tendencia

Además de los lingotes, Leiva Joyas también ofrece monedas de oro como el Argentino de oro, la Libra Esterlina o el Mexicano Centenario, piezas históricas que permiten diversificar la cartera y sumar valor numismático al ahorro.

Para quienes desean invertir en otros metales, también están disponibles lingotes de plata de 100 gramos con pureza 999. Esta opción representa una vía de entrada ideal para diversificar la cartera de inversión o dar los primeros pasos en el universo de los metales.

¿Cómo comprar un lingote en Mendoza?

Entre las opciones más destacadas de la provincia se encuentra Leiva Joyas, que ofrece en su punto de venta ubicado en el Mendoza Shopping, un servicio de asesoramiento personalizado para quienes deseen tener más información sobre el oro como inversión.

Además, cuentan con beneficios exclusivos que facilitan el acceso a esta inversión: es posible abonar mediante transferencia en pesos o dólares, efectivo, y también aprovechar promociones bancarias como las 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Galicia, disponibles los miércoles y viernes.

Para quienes utilicen tarjetas BBVA, los días jueves contarán con la opción de financiar las compras en 6 cuotas sin interés y reintegros del 30% para compras de hasta 10 gramos de oro.

Leiva Joyas también dispone de un servicio de envíos seguros a todo el país para los clientes que se encuentren en otras provincias.

Cada lingote comercializado por Leiva Joyas cuenta con su correspondiente certificado de pureza y autenticidad, un aspecto fundamental para garantizar la calidad de la inversión. La empresa también dispone de un servicio de guardado seguro gratuito con seguridad, las 24/7, ideal para quienes prefieren no tener el oro en su domicilio, pero desean mantener el control total del activo.

Para conocer más sobre precios, disponibilidad y formas de compra, se puede ingresar al shop online o comunicarse por WhatsApp para recibir atención personalizada.