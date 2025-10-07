Inicio empresas Sancor Seguros
Sancor Seguros renovó sus autoridades para el ejercicio 2025/2026

Se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026, que para el cargo de Presidente, ha sido reelecto el señor Carlos Casto

Carlos Casto, presidente reelecto de Sancor Seguros.

El sábado 4 de octubre de 2025, se realizó la 79a Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de delegados representantes de los asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria.

Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026, que para el cargo de Presidente, ha sido reelecto el señor Carlos Casto.

Nuevo Consejo de Administración de SANCOR SEGUROS junto al CEO Alejandro Simón
Nuevo Consejo de Administración de Sancor Seguros junto al CEO Alejandro Simón.

Cabe destacar que en los días previos se realizaron las Asambleas y renovación de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador, resultando:

Presidentes electos:

  • Presidente de Prevención ART S.A., María V. Szychowski
  • Presidente de Prevención Salud S.A., Federico Ariel
  • Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros, José Sánchez

A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. PERÍODO 2025/26

  • Presidente Carlos Casto Zona Sede Córdoba
  • Vicepresidente Eduardo Reixach Zona Casa Central
  • Secretario Francisco Cruz Zona Sede Mendoza
  • Prosecretario Gabriel Savini Zona Sede Río Negro
  • Tesorero José Sánchez Zona Sede Rosario
  • Protesorero Federico Ariel Zona Sucursal Capital Federal
  • Vocales Titulares

*M. Victoria Szychowski -Zona Casa Central

*Willy Borgnino - Zona Sede Santa Fe

*Gerardo Gasser - Zona Casa Central

*Leandro Saez - Zona Sucursal Capital Federal

  • Vocales Suplentes

*Oscar Colombero -Zona Casa Central

*María B. Azar - Zona Casa Central

*Julia Foglia - Zona Casa Central

*Paula Douma - Zona Sucursal Capital Federal

*Mariano Gaudio - Zona Sucursal Capital Federal

*Lucciano Gangitano - Zona Sucursal Capital Federal

*Miguel Zazú - Zona Sede Córdoba

*Alfredo Panella - Zona Sede Mendoza

*Guillermo Arcos - Zona Sede Río Negro

*Gustavo Badosa - Zona Sede Rosario

  • Sindicatura

*Síndico Titular: Juan Beltrame - Zona Sede Río Negro

*Síndico Suplente: Roberto Solans - Zona Sede Rosario

