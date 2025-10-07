Sancor Seguros renovó sus autoridades para el ejercicio 2025/2026

Presidentes electos:
- Presidente de Prevención ART S.A., María V. Szychowski
- Presidente de Prevención Salud S.A., Federico Ariel
- Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros, José Sánchez
A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. PERÍODO 2025/26
- Presidente Carlos Casto Zona Sede Córdoba
- Vicepresidente Eduardo Reixach Zona Casa Central
- Secretario Francisco Cruz Zona Sede Mendoza
- Prosecretario Gabriel Savini Zona Sede Río Negro
- Tesorero José Sánchez Zona Sede Rosario
- Protesorero Federico Ariel Zona Sucursal Capital Federal
- Vocales Titulares
*M. Victoria Szychowski -Zona Casa Central
*Willy Borgnino - Zona Sede Santa Fe
*Gerardo Gasser - Zona Casa Central
*Leandro Saez - Zona Sucursal Capital Federal
*Oscar Colombero -Zona Casa Central
*María B. Azar - Zona Casa Central
*Julia Foglia - Zona Casa Central
*Paula Douma - Zona Sucursal Capital Federal
*Mariano Gaudio - Zona Sucursal Capital Federal
*Lucciano Gangitano - Zona Sucursal Capital Federal
*Miguel Zazú - Zona Sede Córdoba
*Alfredo Panella - Zona Sede Mendoza
*Guillermo Arcos - Zona Sede Río Negro
*Gustavo Badosa - Zona Sede Rosario
*Síndico Titular: Juan Beltrame - Zona Sede Río Negro
*Síndico Suplente: Roberto Solans - Zona Sede Rosario