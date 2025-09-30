Lorenzo Automotores Fiat en el podio nacional de concesionarios oficiales

Las acciones emprendidas por Lorenzo Automotores fueron un aporte esencial para el éxito de esta iniciativa, reflejando el profesionalismo y la dedicación que caracterizan a cada concesionario en la red oficial de Fiat. En esta edición, también se reconoció y felicitó a los ganadores de las diferentes categorías basadas en niveles de patentamientos.

Una experiencia entre vinos y montaña

La presentación oficial de la Fiat Titano, la pick-up mediana de Stellantis fabricada en la planta de Ferreyra, Córdoba, se realizó en Finca Decero, Agrelo, Luján de Cuyo, y tuvo una duración superior a seis horas.

Los asistentes disfrutaron de una propuesta integral que combinó una experiencia gastronómica premium, un espectáculo de bailarines folklóricos, y la gran atracción: un test drive exclusivo. Las distintas versiones de la Fiat Titano —Endurance, Freedom y Ranch— estuvieron disponibles para ser probadas en una pista de obstáculos especialmente diseñada para destacar la potencia y versatilidad del vehículo. Además, dos unidades tope de gama ofrecieron una experiencia completa para quienes desearon probar los límites de esta robusta y tecnológica pick-up.

Este evento renovó el compromiso de Grupo Lorenzo con la innovación, ofreciendo un vehículo 100% argentino, de alta tecnología y confort, que promete posicionarse con fuerza en el competitivo segmento de pick-ups medianas del mercado nacional.