Naranja X celebra 40 años dando acceso en cada rincón del país

Estas iniciativas simbolizan el propósito de la compañía de derribar barreras y generar oportunidades, una misión que se ha mantenido vigente desde su fundación.

Con más de 112 sucursales y 150.000 comercios que aceptan sus soluciones de pago en todo el país, Naranja X sigue derribando barreras y creando oportunidades para que cada persona pueda pagar, cobrar, ahorrar y financiar sus proyectos.

Hoy la compañía cuenta con más de 16 millones de tarjetas emitidas, 10 millones de pagos mensuales a través de su QR y más de un millón de personas que en el último año eligieron un crédito para impulsar sus proyectos. Cada transacción es una puerta que se abre, cada cliente es una historia de confianza.

“Históricamente, hablar de plata fue sinónimo de hablar de forma difícil o lejana. Las finanzas personales, que deberían ser parte de la vida cotidiana, se envolvieron en un lenguaje que, lejos de ayudar, excluía. Pero algo cambió. Las nuevas generaciones ya no compran la idea de que las finanzas deben ser serias para ser importantes. Y en Naranja X decidimos acompañar -y acelerar- ese cambio. Porque creemos que hablar claro sobre dinero es mucho más que una decisión de comunicación: es un acto de empoderamiento”, relató Jachevasky.

Para celebrar su aniversario, Naranja X realizó una acción simbólica que representa su propósito: levantó las barreras de peajes de Buenos Aires y Córdoba, reafirmando que su misión es seguir dando acceso, allí donde más se necesita.

“Siempre hicimos las cosas de una manera diferente y esta fue una acción bien representativa de nuestro recorrido en estas cuatro décadas: levantar barreras, acompañar y dar acceso al sistema financiero. Es una metáfora viva de nuestro trabajo y un guiño a nuestra historia, ayudando a que las personas gestionen su dinero, ahorren, inviertan o financien sus proyectos”, señaló Silvana Jachevasky, Chief Marketing Officer de Naranja X.

A 40 años de su nacimiento, Naranja X renueva su compromiso con el país: simplificar las finanzas, generar oportunidades y estar siempre cerca de las personas, porque el futuro se construye con acceso.

Acerca de Naranja X

En Naranja X celebramos 40 años levantando barreras y dando acceso a millones de personas. Nacimos en 1985 como una tarjeta vinculada a una tienda deportiva en Córdoba y nos transformamos en una de las fintech más relevantes del país, siempre con un propósito claro: hacer que la inclusión financiera sea una realidad cotidiana.

Actualmente, más de 9 millones de clientes utilizan nuestras soluciones 100% digitales para gestionar su dinero con cuentas gratis, tarjetas de crédito y débito, préstamos, ahorro, pagos, inversión y seguros. Además:

Más de 16 millones de tarjetas habilitadas (Crédito: Naranja X, Naranja X Visa, Naranja X Mastercard y Naranja X American Express. Y débito: Visa Naranja X).

Contamos con una red de 150.000 comercios (pequeños, medianos y grandes) que aceptan las tarjetas de Naranja X. Además, ofrecemos soluciones de cobro para miles de emprendedores de todo el país a través de QR, link de pago, Cobro Tap y PIX.

Más de 2 millones de clientes sacaron préstamos con Naranja X.

Más de 23 millones de Frascos creados por más de 3 millones de clientes.

Un stock promedio de más de 2 millones de pólizas de seguros y asistencias.

Un equipo de 2.600 personas, con dos centros de desarrollo (Córdoba y Buenos Aires) y 112 sucursales en todo el país.

Por tercer año consecutivo, 1° puesto en el ranking Employers for Youth dirigido por FirstJob en el que participan más de 7.000 jóvenes de 70 empresas de Argentina.