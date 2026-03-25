BYD Yacopini lanzó la preventa en Mendoza de la primera pick-up híbrida enchufable con tecnología Dual Mode Off-road.

la innovadora tecnología DMO (Dual Mode Off-road), desarrollada para ofrecer un nuevo estándar de potencia, eficiencia y capacidades off-road dentro del segmento de las camionetas medianas.

Tecnología de primera, a la venta en Cuyo

Con la llegada de BYD SHARK DMO, la marca amplía su portafolio en Argentina -y gracias a Territorio Yacopini, en la región­- y avanza en su estrategia local. Luego de haberse consolidado como la marca número uno en ventas de vehículos de nuevas energías en el país durante enero y febrero de 2026, BYD refuerza su apuesta por el mercado argentino incorporando un modelo que marca el ingreso de la compañía a uno de los segmentos más relevantes de la industria automotriz local.

La nueva pick-up representa además un paso estratégico para BYD: busca liderar no solo la transición hacia la movilidad de nuevas energías en vehículos de pasajeros, sino también impulsar la electrificación del segmento de pick-ups medianas, tradicionalmente dominado por motorizaciones convencionales en nuestro país.

“Argentina es uno de los mercados más relevantes para el segmento de pick-ups, y por eso el inicio de la preventa de BYD SHARK DMO representa un paso muy importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en el país. Con este modelo no solo ampliaremos nuestro portafolio local, sino que introducimos por primera vez en este segmento la tecnología DMO (Dual Mode Off-road), una plataforma desarrollada para combinar eficiencia energética, capacidad off-road y una nueva experiencia de conducción. BYD SHARK DMO refleja la visión de BYD de llevar la tecnología de nuevas energías a todos los segmentos del mercado automotor de nuestro país, demostrando que la electrificación también puede ofrecer potencia, versatilidad y desempeño para distintos tipos de uso”, señaló Bernardo Fernández Paz, Director Comercial de BYD Argentina.

Tecnología DMO: potencia y eficiencia para una nueva generación de pick-ups

La innovadora plataforma DMO (Dual Mode Off-road) es un sistema desarrollado por BYD para combinar alto desempeño, eficiencia energética y capacidades off-road. Esta arquitectura híbrida enchufable integra un sistema de propulsión eléctrica con tracción integral inteligente, que entrega respuesta inmediata, mayor control y estabilidad incluso en condiciones exigentes de manejo.

Gracias a esta tecnología, BYD SHARK DMO ofrece 430 CV de potencia combinada, 650 Nm de torque y acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, posicionándose entre los vehículos con mayor desempeño del segmento.

El sistema permite recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico, ideal para trayectos urbanos sin consumo de combustible y con una conducción silenciosa. Para viajes más largos, la gestión híbrida optimiza el uso de energía y permite alcanzar hasta 840 km de autonomía total combinada, manteniendo la capacidad de carga, remolque y versatilidad que caracterizan a este tipo de vehículos.

La tecnología DMO fue presentada con gran repercusión en mercados clave de la región como México y Brasil, donde BYD SHARK DMO marcó un nuevo paso en la electrificación del segmento de las pick-ups.

BYD Shark 2

Confort de conducción: suavidad y control en cualquier terreno

La arquitectura Super Hybrid de BYD prioriza el uso de la propulsión eléctrica en la mayoría de las situaciones de manejo, lo que permite una conducción particularmente suave, silenciosa, eficiente y de alto desempeño en cualquier camino.

A esto se suma un sistema de suspensión independiente de doble horquilla tanto en el eje delantero como en el trasero, una configuración única dentro del segmento, que mejora el equilibrio entre confort de marcha, estabilidad y control, incluso en terrenos exigentes.

El resultado es una experiencia de conducción que combina capacidad off-road, estabilidad en ruta y el confort característico de la movilidad eléctrica.

Además, es la primera pick-up con plazas traseras confortables, debido a su reclinación de más de 27°, lo que la distingue entre la competencia.

Diseño robusto y proporciones líderes en el segmento

BYD SHARK DMO presenta un diseño frontal inspirado en la cara de un tiburón, con luces de contorno LED que refuerzan su identidad visual, de carácter agresivo y robusto.

Cuenta con una distancia entre ejes de 3.260 mm, lo que favorece la estabilidad en ruta, el confort y una mejor distribución del espacio interior, gracias a la batería Blade que permite un piso completamente plano.

Sus dimensiones son:

Largo: 5.457 mm

Ancho: 1.971 mm

Alto: 1.925 mm

Esto la posiciona entre las pick-ups medianas de mayor tamaño.

Interior inteligente: confort, tecnología y versatilidad

El interior combina robustez con tecnología y confort propios de un SUV moderno. Su amplio espacio permite que cinco ocupantes viajen con gran comodidad, con piso plano en la segunda fila.

Se destaca una pantalla rotativa de 12,8 pulgadas que centraliza conectividad y entretenimiento.

Entre sus innovaciones, incorpora tecnología VTOL (Vehicle-to-Load), que permite alimentar herramientas o dispositivos eléctricos desde el vehículo.

En seguridad, integra la batería al chasis mediante tecnología CTC (Cell-to-Chassis), mejorando la rigidez estructural y la protección ante impactos.

Además, cuenta con:

Más de 20 asistencias a la conducción (ADAS)

Cámaras 360°

Función de “chasis transparente” para ver debajo del vehículo

Acerca de BYD

BYD es una empresa global fundada en 1994, dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas y energéticas de cero emisiones. Cuenta con presencia en más de 100 países y múltiples industrias, incluyendo automóviles, transporte ferroviario y electrónica.

Te esperamos en BYD Yacopini: