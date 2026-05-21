FranquiDay Mendoza: más de 25 franquicias llegan a Cuyo en busca de emprendedores e inversores

Organizado por NegoZona -plataforma especializada en compra, venta y valuación de negocios y franquicias- el FranquiDay celebrará en Mendoza su novena edición a nivel nacional y la segunda en la provincia, tras la primera experiencia realizada en agosto de 2025.

En esta oportunidad participarán más de 25 franquicias de distintos rubros y niveles de inversión, muchas de ellas con fuerte interés en expandirse en Mendoza y toda la región de Cuyo. Entre las marcas ya confirmadas se encuentran Café Martínez, Almundo, Springwall, Chuna, Casa del Constructor y Kit Solar, especializada en energías renovables.

Mendoza y Cuyo, cada vez más atractivos para las franquicias

El mercado de franquicias en Argentina atraviesa un momento de consolidación y crecimiento sostenido. Según datos recientes de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), durante 2025 el sector registró un crecimiento del 6,2% en puntos de venta y un 8,7% de crecimiento orgánico, con una inversión promedio cercana a los USD79.200.

Además, el sistema generó más de 19.000 puestos de trabajo en los últimos tres años y el 95% de las marcas proyecta expandirse durante este año, lo que confirma un escenario favorable para nuevos emprendedores e inversores.

Portada Op.2 El FranquiDay propone una jornada de rondas de negocios con franquicias rentables de todo el país.

En ese contexto, Mendoza y la región de Cuyo comienzan a posicionarse como plazas estratégicas para el crecimiento de franquicias, gracias a su perfil emprendedor, su desarrollo turístico y gastronómico, y el crecimiento sostenido de su actividad comercial. Cada vez más marcas ponen la lupa en esta región para desarrollar nuevas unidades.

La tendencia también muestra una mayor diversificación de rubros. Aunque la gastronomía sigue liderando el sistema de franquicias, crecen con fuerza otros segmentos como servicios, energías renovables, bienestar, negocios automatizados y propuestas vinculadas al hogar y la construcción.

Reuniones mano a mano con las marcas

A diferencia de las ferias tradicionales, el FranquiDay funciona bajo un formato de reuniones individuales previamente coordinadas desde la web oficial del evento.

Cada emprendedor puede elegir con qué marcas reunirse y organizar su agenda de encuentros de 30 minutos durante toda la jornada, generando conversaciones directas entre potenciales franquiciados y responsables de expansión de cada empresa.

“Hoy muchas personas quieren emprender, pero necesitan comparar opciones y entender realmente cómo funciona cada negocio antes de tomar una decisión. El FranquiDay busca justamente eso: generar conversaciones directas y enfocadas en oportunidades concretas”, señala Francisco Bastard, CEO de NegoZona y organizador del evento.

FranquiDay evento de franquicias en Buenos Aires La edición en Buenos Aires del evento de franquicias que el 4 de junio vuelve a Mendoza. Foto: Gentileza FranquiDay

Y agrega: “Mendoza y toda la región de Cuyo tienen un enorme potencial para el desarrollo de franquicias. Cada vez vemos más interés de las marcas por crecer acá, y más emprendedores buscando modelos de negocio probados para invertir”.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) como socio estratégico, el sponsoreo del Santander, Franquicias que Crecen, Queop y Silcook, y el apoyo de Grupo América como media partner.

Un evento que es referencia en el sector de las franquicias

Con 8 ediciones realizadas en distintos puntos del país (Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Neuquén, entre otras), el FranquiDay se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro entre franquicias y emprendedores de Argentina.

La edición de Mendoza será la novena y la segunda en la provincia, luego de la experiencia en agosto de 2025.

Durante este 2026 ya se realizaron dos ediciones con fuerte convocatoria. En Buenos Aires participaron 35 marcas franquiciantes, mientras que Córdoba alcanzó un récord de 37 franquicias y más de 350 reuniones agendadas.

Para la segunda mitad del año, el FranquiDay continuará su recorrido nacional con ediciones previstas en Mar del Plata y Rosario.

Un día para hacer negocios: cómo participar

El FranquiDay Mendoza se realizará el jueves 4 de junio, de 9.30 a 18, en el MOD Hotels (José Federico Moreno 1230).

Para inscribirse al evento, los emprendedores deben ingresar a la web oficial del evento, crear su usuario, completar su perfil y reservar reuniones con las franquicias de su interés.

La participación es gratuita, con cupos limitados y reserva previa. Al agendar la primera reunión, la inscripción al evento queda automáticamente confirmada. Para más información se puede visitar la web de FranquiDay o visitar su cuenta en Instagram (@negozona.arg), o bien contactarse al WhatsApp 1123990230.