Emprendedores de Mendoza mano a mano con franquicias rentables

El evento se desarrollará en el Mod Hotels de la ciudad de Mendoza (J.F. Moreno 1230), de 9.30 a 18 horas y está organizado por NegoZona, la plataforma exclusiva de compra, venta y valuación de fondos de comercio y franquicias. El encuentro cuenta con el apoyo de la AAMF (Asociación Argentina de Franquicias) y de la consultora SURACI - Evolución de Empresas, así como con el sponsoreo de la consultora Franquicias Que Crecen, del Grupo Hasar —especialistas en soluciones tecnológicas— y de Antigal Winery & Estates.

40940302 El evento se desarrollará en el Mod Hotels de la ciudad de Mendoza.

“El FranquiDay es una puerta abierta para quienes buscan emprender, brindando la posibilidad de conectarse directamente con las franquicias y obtener información valiosa para tomar decisiones inteligentes”, comentó Francisco Bastard, CEO de NegoZona y referente de la industria.

Serán más de 20 marcas de diez rubros diferentes que estarán presentes. El evento está pensado para diferentes perfiles de emprendedores, con inversiones muy variadas, que pueden asistir acompañados por una persona (socio/a, cónyugue, amigo, etc). “Invitamos a todas aquellas personas que quieran emprender a sumarse al FranquiDay, habrá propuestas de franquicias para todo tipo de emprendedor. Es una oportunidad única para conocer de forma exclusiva las propuestas de las marcas”.

Foto Interior_Op.2 La próxima semana Mendoza será sede por primera vez del FranquiDay.

Los interesados en participar y conocer las marcas de franquicias disponibles pueden ingresar al sitio web del evento, y desde ahí reservar reuniones con las franquicias que más les interesen. El evento será el miércoles 20 de agosto en el Mod Hotels (J.F. Moreno 1230), en el horario de 9.30 a 18 hs.

El ingreso al FranquiDay no tiene costo, pero tiene cupos limitados y requiere reserva previa. Para más información, ingresá a https://www.franquiday.com.ar/ferias/mendoza , visita el Instagram @negozona.arg, o consultá directamente al WhatsApp 11-2399-0230.

Sobre el FranquiDay

Se trata de un evento creado por Francisco Bastard, CEO y fundador de NegoZona, que permite reunirse uno a uno con los dueños y gerentes de las principales franquicias del país, con el objetivo de emprender con una sucursal de marca. Esta iniciativa —que ya tuvo ediciones en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Rosario— busca acercar a emprendedores e inversionistas a los modelos de negocio de las franquicias, brindando un espacio para conocerlos en profundidad, aclarar dudas y tomar decisiones con información de primera mano.

En la primera edición que fue en Mar del Plata el año pasado participaron 22 marcas y más de 180 emprendedores. En la segunda edición, en Buenos Aires, hubo 18 marcas y más de 200 emprendedores. Mientras que en lo que va del 2025, las ediciones de Córdoba y Rosario reunieron a más de 40 marcas y 400 emprendedores, consolidando al FranquiDay como un espacio clave para impulsar el encuentro entre franquicias y futuros inversores en distintas plazas del país.

Ahora, con su llegada a Cuyo, el evento continúa apostando y ampliando su presencia en nuevas regiones. En lo que resta del año se vienen nuevas ediciones en otras localidades: Neuquén, Santiago de Chile y algunas más.