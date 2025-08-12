Inicio empresas financiera
Llega "Educación Financiera para tu Vida": una jornada para aprender a manejar mejor el dinero

El 9 de septiembre, en la Nave Cultural, Elena Alonso brindará charlas y talleres sobre cómo tomar mejores decisiones financieras y alcanzar las metas económicas a corto y largo plazo

Elena Alonso brindará charlas y talleres sobre cómo tomar mejores decisiones financieras.

El próximo 9 de septiembre, la Nave Cultural será escenario de una capacitación imperdible: “Educación Financiera para tu Vida”, un evento gratuito destinado a todas las personas que quieran mejorar su relación con el dinero y adquirir herramientas prácticas para tomar decisiones financieras informadas.

Durante la jornada, se llevarán a cabo charlas y talleres adaptados a distintos públicos, con contenidos diseñados especialmente para emprendedores, mujeres, jóvenes, adolescentes y público en general. La propuesta apunta a brindar conocimientos útiles, aplicables en la vida cotidiana, y consejos valiosos sobre ahorro, planificación, uso responsable del crédito e inversiones.

La actividad será organizada por Emerald Capital junto a la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia. Las charlas serán de acceso libre y gratuito, con inscripción previa completando el siguiente formulario. Cada exposición tendrá un cupo de 500 personas. Además de su valor educativo, esta iniciativa se enmarca en una visión más amplia que busca fortalecer el desarrollo económico de la Ciudad de Mendoza. Acercar la educación financiera a distintos sectores de la población no solo mejora la toma de decisiones individuales, sino que también contribuye a construir una comunidad más preparada para afrontar los desafíos que presentan los distintos contextos económicos.

Las exposiciones estará a cargo de Elena Alonso, más conocida como Elena Financiera en el mundo de las redes sociales. Ella es CEO y cofundadora de Emerald Capital. "Mi pasión es ayudarte a tomar el control de tu situación financiera para que puedas canalizar las decisiones financieras personales y las de tu empresa. Creo firmemente en el poder del conocimiento y la educación financiera para empoderarte a tomar decisiones informadas y alcanzar tus metas económicas", dice su carta de presentación. Uno de los grandes atractivos será un simulador de inversiones en bolsa, que permitirá a los participantes experimentar cómo funcionan los mercados financieros y aprender conceptos básicos de una forma dinámica y entretenida.La jornada tiene como principal objetivo potenciar la educación financiera como herramienta de inclusión y desarrollo personal, promoviendo decisiones económicas más informadas y conscientes.

11 a 12:30. "Educación financiera para tu futuro". Charla para estudiantes


13:30 a 15. "Emprendé con tus finanzas como aliados". Charla para emprendedores


16 a 17.30. "Sin excusas: tomá el control de tus finanzas". Charla para mujeres

Sobre Elena Alonso

Elena Alonso es Economista de la UNCuyo, con un MBA Universidad Barcelona y un Posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Empresariales. Es CEO y Co-Founder Emerald Capital, y recientemente fue reconocida como Top Voice en Linkedin, ubicandose en el puesto #3 del ranking de voces influyentes en finanzas. Además de desempeñarse como analista financiera y dociente, se desarrolló como escritora con su libro "Tu mejor invrsión", y se encuentra preparando el lanzamiento de su segundo libro. En @elena.financiera en instagram comparte a diario contenido de valor sobre educación financiera.

