Llega "Educación Financiera para tu Vida": una jornada para aprender a manejar mejor el dinero

Las exposiciones estará a cargo de Elena Alonso, más conocida como Elena Financiera en el mundo de las redes sociales. Ella es CEO y cofundadora de Emerald Capital. "Mi pasión es ayudarte a tomar el control de tu situación financiera para que puedas canalizar las decisiones financieras personales y las de tu empresa. Creo firmemente en el poder del conocimiento y la educación financiera para empoderarte a tomar decisiones informadas y alcanzar tus metas económicas", dice su carta de presentación. Uno de los grandes atractivos será un simulador de inversiones en bolsa, que permitirá a los participantes experimentar cómo funcionan los mercados financieros y aprender conceptos básicos de una forma dinámica y entretenida.La jornada tiene como principal objetivo potenciar la educación financiera como herramienta de inclusión y desarrollo personal, promoviendo decisiones económicas más informadas y conscientes.

11 a 12:30. "Educación financiera para tu futuro". Charla para estudiantes



13:30 a 15. "Emprendé con tus finanzas como aliados". Charla para emprendedores



16 a 17.30. "Sin excusas: tomá el control de tus finanzas". Charla para mujeres

Sobre Elena Alonso

Elena Alonso es Economista de la UNCuyo, con un MBA Universidad Barcelona y un Posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Empresariales. Es CEO y Co-Founder Emerald Capital, y recientemente fue reconocida como Top Voice en Linkedin, ubicandose en el puesto #3 del ranking de voces influyentes en finanzas. Además de desempeñarse como analista financiera y dociente, se desarrolló como escritora con su libro "Tu mejor invrsión", y se encuentra preparando el lanzamiento de su segundo libro. En @elena.financiera en instagram comparte a diario contenido de valor sobre educación financiera.