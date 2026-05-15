Banco Macro reconoció a los municipios que lideran la transformación de sus ciudades

“La Noche de Los Intendentes” nació en Buenos Aires en el año 2022 y se consolidó, edición a edición, como el foro de referencia para los gobiernos locales de la Argentina.

Su tercera convocatoria, celebrada en Rosario, marcó un hito: el evento reunió a más de 800 participantes, entre ellos líderes de 235 ciudades de todo el país, cerca de 400 funcionarios públicos -entre ministros nacionales y provinciales, senadores y gobernadores- y más de 360 empresarios, embajadores RIL y referentes de la sociedad civil.

Municipios distinguidos por Banco Macro

La Red de Innovación Local trabaja desde hace más de 11 años junto a intendentes y equipos de gobiernos locales de Argentina y América Latina para mejorar la gestión pública y, con ello, la calidad de vida de las personas.

Hoy acompaña a 917 ciudades, de las cuales 622 son argentinas, a través de programas de aprendizaje, trabajo en red y desarrollo de capacidades de liderazgo. La convicción es clara: las ciudades mejor gestionadas son la base para generar más y mejores oportunidades para las personas.

La jornada tuvo dos momentos centrales. En el Teatro El Círculo de Rosario se realizó la entrega de los Premios RIL, un espacio para reconocer a los equipos de gobierno que se destacan por su compromiso con la transformación de sus ciudades.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro en La Noche de los Intendentes organizada por la Red de Innovación Local (RIL Argentina) El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro dio la bienvenida al evento cuya edición 2026 se realizó en Rosario y fue acompañado por Banco Macro. Foto: Gentileza Banco Macro

Luego, en el Salón Metropolitano se desarrolló la cena central del evento, organizada en mesas público-privadas temáticas -ciudades del conocimiento, turísticas, industriales, portuarias, biotecnológicas y agrotecnológicas- concebidas como espacios concretos de articulación y colaboración.

Banco Macro tuvo una participación destacada en la jornada: Juan Mazzón, gerente de Estrategia, Control de Gestión y Relaciones Institucionales de la entidad, fue el encargado de entregar las distinciones a los municipios ganadores en el marco de los Premios RIL.

Banco Macro, comprometido con el desarrollo del país

La presencia de Macro en este espacio no es circunstancial. Banco Macro tiene una historia de más de 4 décadas acompañando el desarrollo de las economías regionales de la Argentina.

Con sucursales en casi todas las provincias del país y un foco estratégico en el financiamiento de las pymes, las familias y los gobiernos del interior, el banco conoce de cerca los desafíos que enfrentan los municipios.

Estar presentes en “La Noche de los Intendentes” fue, para Banco Macro, una expresión concreta de su modelo de negocio y de sus valores.

Pablo Javkin de Rosario en La Noche de los Intendentes organizada por la Red de Innovación Local (RIL Argentina) Pablo Javkin, intendente de Rosario y anfitrión de la ceremonia que premió a municipios de todo el país. Foto: Gentileza Banco Macro

"Para Banco Macro este evento representa lo que creemos que debe ser la relación entre el sector privado y los gobiernos locales: una alianza genuina, basada en el respeto mutuo y en un objetivo compartido que es el desarrollo de las comunidades. Cada municipio que recibe un reconocimiento demuestra que es posible gestionar mejor y poner a las personas en el centro de las decisiones. Eso es lo que nosotros también buscamos como banco: ser parte de esa transformación", expresó Juan Mazzón durante la ceremonia de premiación.

Al momento de entregar las distinciones, Mazzón destacó el valor de lo que las ciudades premiadas representan: "Cada ciudad que recibe un premio es la prueba de que la buena gestión pública es posible en cualquier rincón del país, más allá del presupuesto, con cualquier punto de partida. Lo que las une es algo que no se compra ni se improvisa: la voluntad de hacer las cosas bien. Eso merece ser celebrado, y estamos orgullosos de ser parte de este evento".

Reconocimiento a las ciudades que gestionan mejor

La entrega de los Premios RIL distinguió, en su edición 2026, a 37 ciudades argentinas de 9 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Tucumán.

Sellos temáticos:

33 ciudades recibieron Sellos RIL, distinciones que reconocen el liderazgo municipal en la implementación de soluciones a desafíos urbanos concretos. Los 15 sellos disponibles abarcan desde el desarrollo económico local y la movilidad urbana hasta la protección de la biodiversidad y la promoción de las primeras infancias, entre otros.

Certificación en Gestión Eficiente. 17 ciudades lograron esta distinción, que RIL otorga a los gobiernos locales comprometidos con el uso responsable de los recursos públicos. Tras un proceso de evaluación sobre atención ciudadana y transformación de los servicios, los municipios reciben una certificación en tres niveles: Ciudad Promesa, Ciudad Faro y Ciudad Líder.

Premio a la Innovación Local 2026: Río Cuarto (Córdoba) obtuvo el reconocimiento más esperado de la noche gracias a su "Programa Más 16", identificado como la política municipal más destacada del país por su capacidad de promover el trabajo colectivo y generar impacto positivo en la comunidad.

Ciudad RIL. Por primera vez en la historia del evento, RIL entregó el premio Ciudad RIL que valora el compromiso y el nivel de involucramiento de los gobiernos locales dentro de la red. Luján de Cuyo (Mendoza) fue la primera ciudad en recibir esta distinción.

Premio a la humanidad de los intendentes

Entre los reconocimientos de la noche, el premio Gente que Ama lo que Hace se destacó por su carácter humano y su mensaje hacia adentro de la gestión pública. A diferencia de las distinciones que reconocen políticas o resultados, este premio pone el foco en las personas: en aquellos funcionarios que, más allá de sus responsabilidades formales, demuestran vocación genuina, capacidad para inspirar a sus equipos y compromiso real con las comunidades que les toca servir.

En esta edición 2026, la distinción recayó en 3 líderes que encarnan ese perfil: Ana Carina Rodríguez, de Escobar (Buenos Aires), reconocida por impulsar transformaciones profundas poniendo la innovación al servicio de las personas; Marianela Piazzano, de Jesús María (Córdoba), por construir sistemas de gestión sólidos que garantizan que los cambios perduren más allá de las gestiones; y Ezequiel Rogante, de Santa Catalina (Córdoba), por sostener una forma de liderar que pone el cuidado de las personas en el centro de cada decisión.

Ana Carina Rodríguez de la Municipalidad de Escobar y Juan Mazzón gerente de Banco Macro en La Noche de los Intendentes de la Red de Innovación Local Ana Carina Rodríguez, de Escobar (Buenos Aires), recibió su distinción en manos de Juan Mazzón, gerente de Banco Macro. Foto: Gentileza Banco Macro

El premio funcionó como un recordatorio de algo que suele quedar fuera de los informes de gestión: que detrás de cada política pública hay equipos de trabajo, y que la calidad de esos equipos define, en gran medida, la calidad de vida de los ciudadanos.

Banco Macro entiende que el desarrollo del país pasa por sus ciudades. Con más de 4 décadas de presencia en las provincias argentinas, la entidad ha construido con el interior una relación que va más allá de los servicios financieros: es una apuesta sostenida por las economías regionales como motor del crecimiento nacional.