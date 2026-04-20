Santa Rosa recibió un reconocimiento de la Red de Innovación Local por apostar a gestionar mejor para crecer

De esta manera, ya son 7 las ciudades certificadas a nivel país, junto a Godoy Cruz (Mendoza), Jesús María (Córdoba), Tres de Febrero (Buenos Aires), Luján de Cuyo (Mendoza), Venado Tuerto (Santa Fe) y Junín (Buenos Aires).

Un Estado que derriba barreras: políticas que impulsó Santa Rosa para recibir la certificación

En un departamento donde existen hasta 100 kilómetros entre el paraje más remoto y la sede municipal, gestionar con eficiencia tiene un objetivo claro: que el Estado se acerque a las personas. En ese marco, la certificación no representa un punto de llegada, sino un paso clave en un camino más amplio de mejora continua.

A través de este proceso, Santa Rosa impulsó políticas públicas concretas que muestran avances en cómo el Estado se organiza y llega al territorio. Una de ellas es “Cerca de Vos”, un operativo que acerca servicios municipales a barrios y parajes alejados. Solo en 2025, se realizaron 21 operativos que alcanzaron a 1221 personas, con la participación de múltiples áreas del municipio.

También avanzó en la transformación del sistema de residuos. Luego de más de 40 años con un basural a cielo abierto, se puso en marcha una Estación de Transferencia que permitió procesar cerca de 11.000 toneladas en 2025 y generar 10 puestos de trabajo formales, marcando un cambio en la forma de gestionar este desafío.

Otro eje fue la incorporación de datos para la toma de decisiones. Con la creación de un geoportal público, el municipio comenzó a sistematizar y compartir información, fortaleciendo la transparencia y la planificación.

A su vez, la certificación de procesos bajo normas ISO 9001:2015 implicó ordenar el funcionamiento interno del Estado, estableciendo circuitos, tiempos y estándares de respuesta más claros para los vecinos.

“No es un trofeo administrativo. Es el reconocimiento a una decisión política: la decisión de que el Estado municipal funcione mejor”, afirmó María Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa. “Cada proceso que se mejora, cada dato que se abre, cada trámite que se simplifica termina impactando en algo muy simple pero muy profundo: la calidad de vida de los vecinos”, añade.

“Certificar una ciudad más no es solo un reconocimiento, es una señal de que cada vez más gobiernos locales están priorizando ordenar su gestión para sostener mejoras en el tiempo. Este camino no transforma la realidad de un día para otro, pero sí construye las bases para que, ciudad por ciudad, más personas puedan vivir mejor. Y Santa Rosa no es la excepción a esto. Celebramos su compromiso y dedicación.”, declara Candelaria Yanzi, Directora Ejecutiva de RIL Argentina.

La experiencia de Santa Rosa muestra que fortalecer la gestión municipal es un paso fundamental para construir ciudades con más oportunidades. Este camino significa un salto en la calidad institucional y genera nuevos estándares sobre el funcionamiento del sector público y es, a la vez, una inspiración para los más de 2300 municipios de Argentina.

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