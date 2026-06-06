El pueblo de mar que brilla en Argentina y sueña con ganar el Mundial de Turismo

MAR PAMPAS

Un pueblo de mar como destino que apuesta al turismo consciente

Ubicada a menos de dos horas de Mar del Plata, Mar de las Pampas cuenta con una población de 575 habitantes y se caracteriza por su entorno forestal, desarrollado sobre un ecosistema de más de 60 años de antigüedad.

Para participar del programa, las localidades deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos tener menos de 15.000 habitantes, conservar un entorno rural estable y demostrar un compromiso sostenido con la preservación de su patrimonio cultural y natural.

En ese sentido, la localidad bonaerense promueve un modelo de turismo consciente y una convivencia respetuosa con el ambiente. Su costa protegida se extiende a lo largo de dos kilómetros de playa y conecta con la Reserva Natural Faro Querandí, uno de los espacios naturales más valiosos de la región.

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La delegación argentina se completa con pueblos de La Rioja, Salta, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, San Luis y Chubut, que también buscarán obtener visibilidad internacional.

Además, autoridades nacionales confirmaron que existen negociaciones avanzadas para que la Argentina sea sede de la ceremonia de premiación. De lograr la distinción, Mar de las Pampas podría fortalecer su posicionamiento turístico global y potenciar la llegada de visitantes extranjeros en las próximas temporadas.