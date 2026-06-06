El pueblo de mar que brilla en Argentina y sueña con ganar el Mundial de Turismo

Mar de las Pampas sumó una nueva distinción y ahora buscará dar un paso histórico. La localidad balnearia bonaerense fue elegida para participar en la edición internacional de los Best Tourism Villages, el programa impulsado por ONU Turismo que reconoce a los pueblos rurales más destacados del planeta. Es decir, el Mundial de Turismo.
El pueblo integra el grupo de ocho localidades argentinas seleccionadas para competir por un lugar en la prestigiosa lista global. La evaluación finalizará en diciembre, cuando el organismo internacional anuncie a los destinos distinguidos en la edición 2026.
La selección fue coordinada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que analizó un total de 56 postulaciones provenientes de 19 provincias argentinas.
Un pueblo de mar como destino que apuesta al turismo consciente
Ubicada a menos de dos horas de Mar del Plata, Mar de las Pampas cuenta con una población de 575 habitantes y se caracteriza por su entorno forestal, desarrollado sobre un ecosistema de más de 60 años de antigüedad.
Para participar del programa, las localidades deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos tener menos de 15.000 habitantes, conservar un entorno rural estable y demostrar un compromiso sostenido con la preservación de su patrimonio cultural y natural.
En ese sentido, la localidad bonaerense promueve un modelo de turismo consciente y una convivencia respetuosa con el ambiente. Su costa protegida se extiende a lo largo de dos kilómetros de playa y conecta con la Reserva Natural Faro Querandí, uno de los espacios naturales más valiosos de la región.
La delegación argentina se completa con pueblos de La Rioja, Salta, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, San Luis y Chubut, que también buscarán obtener visibilidad internacional.
Además, autoridades nacionales confirmaron que existen negociaciones avanzadas para que la Argentina sea sede de la ceremonia de premiación. De lograr la distinción, Mar de las Pampas podría fortalecer su posicionamiento turístico global y potenciar la llegada de visitantes extranjeros en las próximas temporadas.